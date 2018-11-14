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Среда| 21 Ноября, 12:48 |
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Амурская область пойдет за большим углем
Накануне было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Амурской области, ОАО «Российская топливная компания» и ООО «Огоджинская энергетическая компания» по комплексному освоению Гербикано-Огоджинского угленосного района в Амурской области.
К 2014 году будет запущена первая очередь производства с заявленной мощностью 5 млн тонн угля в год. При сдаче второй очереди, которая запланирована к 2019 году, предполагается выйти на мощность до 30 млн тонн в год.
По предварительным подсчетам, проект «Комплексное освоение Огоджинского месторождения каменных углей» обеспечит создание от 7 до 10 тысяч рабочих мест.
«Инициатором проекта выступает Амурская область при непосредственной поддержке Министерства энергетики РФ. Проект очень сложный. Район, который сегодня подлежит разработке, недостаточно изучен. Отмечу, что помимо технологической грандиозности этот проект является социальным для Амурской области», – рассказал Валерий НЕСНОВ, временно исполняющий обязанности генерального директора «Российской топливной компании».
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