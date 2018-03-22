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В совете директоров ГК "Петропавловск" пересменка
Денискин вступит в должность 16 апреля, тогда как действующий временный исполнительный директор Сергей ЕРМОЛЕНКО вернется на свою прежнюю должность генерального директора управляющей компании Петропавловск. Как сообщает РИА «Прайм», деятельность Романа Денискина в горнодобывающей отрасли ранее была сосредоточена на железной руде, меди и золоте в России и СНГ, а также расширении деятельности в Африке. До Eurasian Resources новый исполнительный директор ГК «Петропавловск» работал в Ростехе, ММК и Северсталь-Ресурс. В 2013-2014 годах возглавлял золоторудную компанию «Павлик». Под его руководством осуществлялось строительство ГОКа на месторождении в Магаданской области.
Также, Petropavlovsk в качестве независимого неисполнительного директора в совет директоров компании назначил Бектаса МУКАЖАНОВА, который занимает пост директора и инвестиционного советника в компании Fincraft Holdings Ltd, которая, в свою очередь, является основным акционером Petropavlovsk.
Досье «Дальневосточного капитала»: Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината - «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».
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