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Воскресенье| 22 Июля, 04:38 |
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Амурский ГПЗ завозит уникальное оборудование
Кран изготовлен по специальному заказу. На строительную площадку он был доставлен в 200 контейнерах, сборка заняла более месяца. Он является одним из четырех крупнейших кранов в мире. Вес грузозахватного механизма (крюка) составляет 65 тонн, длина стрелы крана - 108 метров, сообщили журналу «Дальневосточный капитал» в правительстве Амурской области. Самым крупным оборудованием, которое предстоит смонтировать с помощью этого крана, будет колонна установки выделения азота и деметанизатор.
В настоящее время баржебуксирные составы с первой партией крупногабаритного и тяжеловесного оборудования направляются в Амурскую область из порта Де-Кастри (Хабаровский край). Всего в навигацию 2018 года на площадку Амурского ГПЗ будет поставлено 79 единиц КТГ общим объемом 63 тыс. фрахтовых тонны.
Кроме того, два крана грузоподъемностью 1350 и 750 тонн смонтированы на причале на р. Зее, построенном специально для разгрузки и хранения крупногабаритного оборудования Амурского ГПЗ.
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