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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Амурской области метаноловый завод начнут строить в 2019 году
Компания будет строить в Сковородино завод по производству метанола мощностью 1,0 млн тонн в год с модернизацией пункта подготовки и пропарки вагонов, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
По информации инвесторов, размещение всех сооружений комплекса на территории планируется на максимально возможном удалении от зоны жилой застройки с учетом водоохраной зоны реки Большой Невер (200 м) и охранной зоны магистрального нефтепровода, подводящего нефть на пункт налива нефти (150 м).
Также на встрече стороны обсудили вопрос подготовки кадров. На новом газохимическом заводе планируется создать около 250 новых рабочих мест. В период строительства на площадке будет работать до 2000 человек. По предложению региональных властей компания готова обучать молодых жителей города и района в учебных заведениях области, чтобы они могли приобрести необходимые профессиональные навыки и получить высококвалифицированную работу на предприятии.
Губернатор обратил внимание на то, что правительство готово оказывать содействие инвесторам в привлечении местных подрядчиков и поставщиков.
Инвесторы намерены отдавать предпочтение местным компаниям, кроме того, метанол является исходным сырьем для получения синтетических смол, которые, в свою очередь, необходимы для производства фанеры и древесно-стружечных плит. Соответственно, появление в области данного сырья должно стимулировать развитие деревоперерабатывающих производств в Амурской области и соседних регионах.
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