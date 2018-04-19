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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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23 Мая 2018, 12:00 | Компании
Владморрыбпорт придержит дивиденды
Полученную в 2017 году чистую прибыль в размере 191,644 млн рублей совет директоров рекомендует направить в фонд накопления
Совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владморрыбпорт», стивидорная компания на территории порта Владивосток) рекомендовал акционерам на годовом собрании 7 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы компании.
Сообщается также, что полученную в 2017 году чистую прибыль в размере 191,644 млн рублей совет директоров рекомендует направить в фонд накопления. Реестр акционеров для участия в годовом собрании будет закрыт 13 мая.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год.
Теги: Владморрыбпорт
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Loading...RedTram
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