|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 08 Сентября, 00:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новые акционеры ДЦСС вновь планируют сменить совет директоров
На внеочередном собрании в совет директоров были избраны семь человек, в том числе два члена совета, избранного на годовом собрании: бывший гендиректор ОАО «ДЦСС», ныне менеджер «Роснефти» Игорь БОРБОТ и директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Леонид СТРУГОВ.
Также в совет директоров были избраны вице-президент ОСК по экономике и финансам Александр НЕЙГЕБАУЭР, президент ОАО «РН Холдинг» Рашид ШАРИПОВ, заместитель председателя правления Газпромбанка Наталья ЧЕРВОНЕНКО, Константин ЛАПТЕВ и Александр СТЕПАНОВ.
Напомним, что консорциуму частных инвесторов, в том числе «Роснефти» и Газпромбанку, планируется передать 75% ОАО «ДЦСС», а 25% остается у ОСК. В настоящее время ОСК владеет более чем 99% ДЦСС. В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке.
- Амурский ГПЗ завозит уникальное оборудование
- Владморрыбпорт придержит дивиденды
- В Амурской области метаноловый завод начнут строить в 2019 году
- В совете директоров ГК "Петропавловск" пересменка
- В модернизации "Амурметалла" примут участие итальянские специалисты
- "Амурметалл" преодолел кризис
- "Транснефть" ищет подрядчиков в Амурской области
- Зона таможенного контроля появилась на площадке Амурского ГПЗ
- Компания "Полиметалл" увеличивает объемы перевалки руды за счет модернизации морского порта в Охотске
- Единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие "Амурметалл" получило стратегического инвестора
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.