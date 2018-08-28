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Четверг| 27 Сентября, 13:47 |
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"Индастек" завершает строительство ЛЭП в Амурской области
В соответствии с графиком работ энергостроителями смонтировано 360,4 км провода (99%) и 338 км ВОЛС. Установлено 1350 опор ЛЭП.
По словам представителя Группы компаний «Индастек» Эдуарда АНАНЬЕВА: «Осталось выполнить участок захода на Зейскую ГЭС. Необходимо поставить 9 опор и натянуть последние 2 км провода. Для выполнения этой работы потребуется отключение ВЛ 500 кВ от энергоснабжения, что при холодах ниже минус 20 градусов категорически запрещено. Надеемся, к марту морозы ослабеют и мы сможем приступить к работе на завершающем участке».
Продолжается подготовка монтажных работ провода на спецпереходе над рекой Зеей, длина которого 2,225 тысячи метров. Энергостроители завершили монтаж двух русловых опор высотой 96 метров. На высоте 30-этажного дома теперь необходимо смонтировать шесть проводов (по два провода в одной фазе) и два оптико-волоконных кабеля, которые также выполняют функцию грозозащитных тросов, общей массой 50 тонн. При монтаже будет использован провод нового поколения - со стальным сердечником и трапециевидной формы. Он снижает возможность обледенения и более устойчив к ветрам.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
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