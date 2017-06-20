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Компания "Полиметалл" увеличивает объемы перевалки руды за счет модернизации морского порта в Охотске
С начала навигации морской порт Охотска Хабаровского края принял более 20 тысяч тонн золотосодержащей руды, поставляемой с золоторудного месторождения Авлаякан, которая направляется на Хаканджинскую золотоизвлекательную фабрику. Об этом сообщил заместитель управляющего директора по материально-техническому обеспечению Охотской горно-геологической компании (входит в «Полиметалл») Георгий Попов.
До конца навигации планируется доставить в Охотск свыше 124 тысяч тонн руды, что на 10 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя. Прогнозируемый рост объемов отгрузки руды в «Полиметалле» связывают с увеличением добычи руды на месторождении Авлаякан, повышением производительности перегрузочных процессов, а также с вводом в эксплуатацию в начале навигации дополнительного крана.
Напомним, компания «Полиметалл» за последние несколько лет существенно модернизировала портовое хозяйство Охотского морского порта. В капремонт причальных сооружений вложено более 110 млн рублей, на приобретение погрузо-разгрузочных кранов – около 120 млн рублей.
Для обеспечения жизнедеятельности Хаканджинского ГМК с начала навигации морским портом отгружено более 1,5 тысячи тонн грузов.
Вера КАЛИНИНА.
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