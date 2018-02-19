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В модернизации "Амурметалла" примут участие итальянские специалисты
Руководство ГК «ТОРЭКС» подписало два контракта с инжиниринговой компанией D-Steel об участии в модернизации предприятия, сообщает пресс-служба компании. Их общая стоимость составиляет 2 миллиона евро.
В течение года итальянские специалисты разработают проект и проведут установку оборудования в сортопрокатном цехе, а также технически подготовят завод к переходу на производство арматуры нового стандарта.
- Первый контракт подразумевает модернизацию нагревательной печи в сортопрокатном цехе. После чего ее мощность будет увеличена на 50%. Сейчас объем производства составляет 350 тысяч тонн готовой продукции в год. Мы увеличим производительность до 700 тысяч тонн сортового проката, - пояснил «Дальневосточному капиталу» генеральный директор завода «Амурметалл» Сергей Кузнецов.
Второй этап модернизации, по его словам, связан с переходом металлургических предприятий России на новый стандарт производства арматуры. По новым правилам, вся производимая арматура в стране должна отвечать одним и тем же требованиям, что фактически унифицирует рынок и создает одинаковые условия для всех его участников. В том числе при участии в госзакупках. Для этого дальневосточным металлургам необходимо модернизировать линию термоупрочнения.
Напомним, ранее группа компаний «Торэкс» подписала соглашение о сотрудничестве с гонконгской компанией «Дэбан Гуандун», которая планирует принять участие в создании металлургического кластера на Дальнем Востоке. Объем инвестиций оценивается в 5 млрд. долларов. Китайские инженеры посетили завод «Амурметалл» в конце января и оценили сталеплавильное оборудование как идеальное. Сейчас стороны оформляют свои предложения по взаимовыгодному сотрудничеству.
Олег Кульгин.
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