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Суббота| 24 Февраля, 01:04 |
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"Амурметалл" преодолел кризис
«Группа компаний «Торэкс» приобрела имущественный комплекс 30 января 2017года в ходе публичных торгов. Процесс переоформления длился полгода. Принимали на работу людей из ОАО «Амурметалл» в «Торэкс», получали лицензии и другие необходимые для начала производства документы. Завод заработал в июле. На момент, когда мы «зашли» на завод, там уже не было каких-то запасных частей для ремонта, расходных материалов. Но все основное оборудование было на месте, в рабочем состоянии. Работающий коллектив его сохранил. Мы еще раз убедились, что завод сможет работать. В этом году мы произвели 180 тысяч тонн металлопродукции», - отметил Сергей Зюбр.
Во время переходного периода были проведены технологически-ремонтные работы, подготовлены печи. В конце июля состоялась первая плавка. На работу, спустя полгода простоя, вышли 2700 человек.
Досье «Дальневосточного капитала»: Завод «Амурметалл» (г. Комсомольск-на-Амуре) - единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат и изделия дальнейшего передела. В последние годы предприятие испытывало серьезные финансовые трудности. К 2015 году у «Амурметалла» насчитывалось 264 кредитора, большая часть которых - банки. В 2016 году Минвостокразвития России разработало комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре, который включил в себя программы развития таких предприятий как «Амурметалл», «Комсомольский-на-Амуре аэропорт», «Амурский судостроительный завод». Летом этого года на заводе было возобновлено сталеплавильное производство.
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