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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Амурагроцентр" будет сотрудничать с АО "Фонд развития Дальнего Востока"
Документ направлен на реализацию одного из пилотных проектов в рамках созданных на Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического развития. Проект реализуется в г. Белогорске Амурской области - это центр самой большой в России сырьевой базы соевых бобов (на долю Амурской области приходится более 40,6% от объема производства сои в РФ). Компания «Амурагроцентр» выступает участником созданной в Амурской области ТОР «Белогорск» и до конца этого года планирует завершить строительство I очереди завода по глубокой переработке сои.
Предполагается поэтапная реализация проекта с постепенным наращиванием производственных мощностей и расширением ассортимента выпускаемой продукции. В частности, в рамках II и III очередей планируется создать мощности по производству пищевого и кормового шрота, соевого масла, лецитина, а также построить первую в России линию по производству соевого белкового изолята (содержание белка не менее 90%, продукт максимально глубокой переработки).
Общая стоимость проекта составляет 5,8 млрд рублей. В настоящее время ФРДВ рассматривает возможность предоставления инициатору проекта займа в размере до 2,14 млрд рублей сроком до 10 лет под 5% годовых. «Поддержка проектов, направленных на импортозамещение, является для нас одним из приоритетных направлений. В настоящее время 100% соевого изолята импортируется. Строительство завода позволит снизить зависимость пищевой отрасли РФ от импортных поставок соевого изолята и других продуктов переработки сои. Часть продукции может быть экспортирована в Китай», - заявил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
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