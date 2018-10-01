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Чистая прибыль "Синергии" за прошлый год снизилась на 9%
ОАО «Синергия» объявило финансовые результаты за вторую половину и полный 2013 год: валовая прибыль выросла на 2% и составила 11,3 млрд рублей, операционная прибыль осталась на прежнем уровне и составила 3,1 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 2% и составил 3,6 млрд рублей.
Снижение отгрузок «Синергии» в 2013 году составило 12%, с 14,3 млн до 12,5 млн дал. Однако за счет увеличения цен отгрузки компания практически нивелировала это падение: чистая выручка сократилась на 1%, до 26,4 млрд рублей.
Финансовые расходы, возросшие на 21%, до 1,2 млрд рублей, привели к уменьшению чистой прибыли компании по сравнению с уровнем прошлого года.
Общие долговые обязательства компании, по данным на 31 декабря 2013 года, достигли 6,7 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем годом ранее. 87% данного показателя пришлось на долгосрочный долг (5,8 млрд рублей, рост на 17%).
«2013 год стал для компании непростым, но, в целом, достаточно успешным периодом. «Синергия» продолжила развитие на фоне резкого увеличения акцизов. Компания, несмотря на негативные рыночные тенденции, продемонстрировала рост определенных финансовых показателей благодаря собственной проактивной стратегии, направленной на максимальную диверсификацию своего бизнеса и повышение доходности по каждому направлению деятельности. Компания уверенно оперирует в большинстве высокодоходных категорий, что положительно сказывается на доходности бизнеса «Синергии» в целом и гарантирует его устойчивость», - прокомментировал финансовые результаты председатель правления ОАО «Синергия» Александр МЕЧЕТИН.
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