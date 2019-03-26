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Месторождению Майское добавили запасов
Передает РИА «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.
Согласно обновленной оценке, подготовленной в соответствии с кодексом JORC, в результате успешной конвертации ресурсов в промышленную категорию, прирост запасов на месторождении составил 778 тысяч унций (24,2 тонны) золота, - рудные запасы Майского на 1 января 2019 года составили 10 млн тонн руды с средним содержанием золота 6,9 г/т, содержащих 2,2 млн унций золота, отмечается в сообщении.
- Отличные результаты геологоразведки на Майском привели к значительному приросту запасов и продлили его эксплуатацию на 5 лет, - заявил главный исполнительный директор компании Виталий НЕСИС. - Мы продолжим работы на месторождении для дальнейшего увеличения срока его отработки.
Досье "Дальневосточного капитала": По итогам 2018 года на месторождении Майское Polymetal снизил производство на 6%, до 117 тысяч (3,639 тонны) унций золота. Общее производство в 2018 году выросло на 13% - до 1,216 млн унций (37,8 тонны), серебра - снизилось на 6%, до 25,3 млн унций (786,9 тонны). Производство металлов в пересчете в золотой эквивалент выросло на 9% в сравнении с годом ранее - до 1,562 млн унций. Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. «Полиметалл» - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.
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