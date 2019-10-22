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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Ноября, 23:29 |
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ВОЛС на Чукотку обойдется в 7 млрд рублей
Предприятие занимается разработкой телекоммуникационного и IT-оборудования для импортозамещения. Комиссия приняла решение заключить договор с этой компанией. При начальной цене контракта 6,923 млрд рублей работы будут выполнены за 6,849 млрд рублей.
Подрядчику предстоит к марту 2021 года разработать проект строительства линии, затем построить ее и ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года. Согласно конкурсной документации, часть линии пройдет под водой (2,2 тыс. км), часть - над водой (40 км). Емкость ВОЛС составит 100 Гбит/сек. с возможностью модернизации ее до 80 каналов по 100 Гбит/сек.
Ранее «Ростелеком» построил подводную ВОЛС в акватории Охотского моря по маршруту Сахалин - Магадан - Камчатка. Ее общая протяженность составляет около 1,7 тыс. км, максимальная пропускная способность - до 8 Тбит/сек.
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