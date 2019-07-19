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На "Майском" делают ставку на конвейер
В 2020-2022 годах в модернизацию системы транспортировки горной массы на подземном руднике месторождения Майское на Чукотке, сообщает пресс-служба компании.
По данным компании, внедрение конвейерной транспортировки позволит сократить денеж-ные затраты на $150 на унцию за счет снижения расходов на дизельное топливо, электро-энергию и техобслуживание, а также уменьшить «углеродный след». Ожидаемая внутренняя норма рентабельности составляет 45%.
Как сообщает РИА «Прайм», компания также рассматривает возможность перехода к обратной цементированной закладке от стандартной закладки камер на основе хвостов. Для оценки возможности внедрения метода Polymetal привлек британскую инженерно-техническую фирму Paterson & Cooke.
По итогам первого полугодия, ЗРК «Майское» произвело 25,2 тысячи унций золота (-4%). Сни-жение производства компания объясняет уменьшением объемов переработки и содержаний руды, вызванных сезонным переходом фабрики на переработку окисленной руды из открыто-го карьера.
Досье «Дальневосточного капитала": Polymetal Int. зарегистрирована на острове Джерси. «Полиметалл» – российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России, Казахстане. В 2018 году Polymetal увеличил производство золота на 13%, до 1,216 млн унций (37,822 тонны), серебра – снизил на 6%, до 25,3 млн унций (786,918 тонны). Общее производ-ство в золотом эквиваленте выросло на 9% – до 1,562 млн унций.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.
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