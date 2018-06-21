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Новая российско-китайская лизинговая компания приобретет суперджеты
По итогам встречи президента РФ и лидера КНР в Москве, при поддержке Российско-Китайской межправительственной комиссии было подписано рамочное четырехстороннее соглашение о создании лизинговой компании. Ее целью является поддержка продаж самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на территории Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Участниками соглашения, помимо «Гражданских самолетов Сухого» (входит в «ОАК»), стали Российско-китайский инвестиционный фонд, Комитет по управлению Новой области Сисянь (КНР), а также китайская компания New Century International Leasing.
Штаб-квартира новой лизинговой компании будет находиться в столице авиационного кластера Китая, городе Сисянь, на территории российско-китайского технопарка.
«Соглашение о создании российско-китайской лизинговой компании носит исторический характер и по своему масштабу, и по тем перспективам, которые оно открывает перед отечественной индустрией гражданского авиастроения. Совместно с китайскими партнерами мы сформируем высококонкурентное лизинговое предложение, позволяющее самолету SSJ100 занять заметную долю быстрорастущих авиационных рынков Китая и стран Юго-Восточной Азии», - сказал Юрий СЛЮСАРЬ, президент Объединенной авиастроительной корпорации.
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