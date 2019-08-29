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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 24 Сентября, 23:01 |
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Под Северомуйский тоннель-2 подводят базу
В конце августа первая группа строителей в составе 100 человек прибыла на объект.
Началось строительство вахтового городка, включающегося общежития, административно-бытовой комплекс и др. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 г. Об этом сообщается на сайте ООО «Северомуйский тоннель-2».
Новый тоннель будет идти параллельно действующему. Его строительство будет вестись с двух сторон. Первый вахтовый городок сооружается со стороны Восточного портала действующего тоннеля. Работы на Западном портале будут запущены в начале следующего года.
После ввода в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн т грузов в год. ООО «Северомуйский тоннель-2» - проектная компания, учреждена Группой «Сибантрацит». Управление строительством тоннеля осуществляет УК «ВостокУголь».
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