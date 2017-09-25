Тюменский фанерный завод возобновляет производство бакелизированной фанеры

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Октября, 02:15 |
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Дальневосточный капитал № 9, 2017
29.09 |На вылов амурской кеты наложено табу
28.09 |В Южно-Сахалинске открылась конференция "Нефть и газ Сахалина 2017"
27.09 |"Круглый стол" в Хабаровске обострил газовый вопрос
25.09 |На Сахалине подвели итоги социально-экономического развития в январе-августе текущего года
23.09 |На Кунашир и Итуруп впервые прибыл чартерный авиарейс из Японии
25 Сентября 2017, 11:15Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
25 Сентября 2017, 11:00Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
25 Сентября 2017, 10:40Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
25 Сентября 2017, 10:30Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
25 Сентября 2017, 09:45Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
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22 Сентября 2017, 15:57 | Компании
Тюменский фанерный завод возобновляет производство бакелизированной фанеры
К ранее выпускающейся марке фанеры ФБС1-А-Т добавилась ФБВ1-Т.
Бакелизированная фанера - это водостойкий, высокопрочный и износостойкий материал, который может сравниться по качествам со сталью, сообщает пресс-служба компании.
Данный вид продукции представляет собой высокопрочный, упругий, водостойкий материал, который с успехом используется в агрессивных средах. Бакелизированная фанера способна конкурировать со многими другими материалами, включая низколегированные стали, Применяется данный вид фанеры в различных отраслях: автомобилестроении - для настила полов; судостроении - в качестве обшивочного материала для лодок, яхт и небольших рыболовецких судов; в строительстве - в качестве опалубочного материала; для животноводческих комплексов, птицефабрик.
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