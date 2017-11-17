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Сбербанк подключился к строительству рыболовецких судов
Гарантии позволят компании принять участие в отборе инвестиционных проектов на закрепление квот на вылов биоресурсов по программе Федерального агентства по рыболовству, сообщает пресс-служба банка.
В рамках инвестиционного проекта предприятие строит 3 новых рыболовецких судна на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Первый корабль - головной сейнер-траулер «Ленинец» был спущен на воду 17 ноября 2017 года в г. Калининграде. В торжественном спуске траулера приняли участие представители Правительства РФ и Камчатского края, представители ФАР, руководство Камчатского отделения ПАО Сбербанк, представители Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина.
Группа компаний также планирует строительство двух береговых фабрик по обработке рыбы. Первая фабрика уже строится в черте г. Петропавловска-Камчатского - она будет иметь мощность около 350 тонн в сутки. Вторая, мощностью около 150 тонн в сутки, будет построена в п. Октябрьском Усть-Большерецкого района. Фабрики будут ориентированы на переработку палтуса, трески, минтая и кальмара.
«Сбербанк выступил гарантом участия регионального бизнеса в конкурсном отборе и гарантом исполнения инвестиционных обязательств по строительству кораблей и новых фабрик по переработке рыбы, - подчеркнул Сергей ЛАТЫШЕВ, управляющий Камчатским отделением ПАО Сбербанк. - Такая сделка является уникальной на рынке - это первый контракт в России на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет, и является примером долгосрочного взаимовыгодного стратегического партнерства с клиентом. Финансовая поддержка Сбербанка позволит предприятию обеспечить ресурсную базу на много лет вперед, построить на российских верфях новые современные рыболовецкие корабли и высокотехнологичные фабрики по рыбопереработке».
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