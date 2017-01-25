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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Января, 11:37 |
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ВТБ финансирует резидента ТОР "Камчатка"
Общая стоимость проекта составляет 420 млн рублей, сумма прямых инвестиций - 350 млн рублей. Комплекс будет построен на базе существующего причального сооружения в Петропавловске-Камчатском, в него войдут резервуарный парк на 18 тысяч тонн, два поста судовой сливоналивной эстакады с возможностью перевалки порядка 35 тысяч тонн топлива в сутки и три поста автомобильной эстакады с возможностью перевалки 15 тысяч тонн в сутки. Ввод комплекса в промышленную эксплуатацию планируется в 2019 году.
- Для Камчатского края развитие инфраструктуры является одним из приоритетных направлений. Строительство терминала в перспективе позволит удовлетворить потребность судоходных компаний, осуществляющих навигацию по Северному морскому пути, в светлых нефтепродуктах. ВТБ планирует продолжить финансирование данного проекта, - комментирует значимость проекта руководитель дирекции ВТБ по Камчатскому краю Сергей ФИНКЕ.
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