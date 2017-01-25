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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Января, 11:37 |
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Региональный страховщик платит
В результате пожара здание рыбного цеха, оборудование по переработке морепродуктов и промышленные холодильники были практически уничтожены огнем. Значительно пострадало административное здание завода. Площадь пожара составила около 10 000 кв. м.
Рыбокомбинат - одно из крупнейших предприятий Камчатского края, обеспечивающее значительные поступления денег в бюджет и большое количество рабочих мест. Страховая группа «ХОСКА» - одна из крупнейших региональных финансовых организаций, что накладывает дополнительную социальную ответственность. В данном случае от решения вопроса по выплате страхового возмещения зависели практически судьбы многих людей.
«Мы приложили максимум усилий, для того чтобы в сжатые сроки обеспечить урегулирование страхового события и произвести крупную страховую выплату, 305 млн рублей», - говорит президент компании «СГ «ХОСКА» Евгений АКСЕНОВ.
Страховщик проделал огромную работу по урегулированию данного убытка, потребовалось проведение 2 экспертиз по определению причин, характера и размера ущерба. Материалы страхового дела составили более 3 тысяч страниц. Ситуация осложнялась значительной удаленностью завода от крупных населенных пунктов (около тысячи километров от Петропавловска-Камчатского) и, как следствие, отсутствием нормальной логистики.
«Данная выплата является самой значительной за последние 5 лет, из выплат, произведенных региональными страховыми компаниями Дальнего Востока и Сибири», - отмечает Евгений Аксенов.
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