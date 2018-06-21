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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:33 |
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"Универсальная лизинговая компания" наращивает портфель
Данная ситуация на рынке лизинга обусловлена в первую очередь снижением темпов развития экономики страны в целом. Бизнес в этих условиях снижает инвестиционную активность, сокращается спрос на приобретение новой техники и оборудования, что сразу же отражается на рынке лизинга.
В этих непростых условиях «Универсальная лизинговая компания» продолжает не только наращивать лизинговый портфель, но и дифференцировать его по отраслям и клиентам.
Согласно рэнкингу «Эксперт РА», в котором приняло участие 109 крупнейших лизинговых компаний РФ, ЗАО «Универсальная лизинговая компания» по объему нового бизнеса заняло 25 место, для сравнения: в первом полугодии 2012 года - 28 место. За анализируемый период заключено договоров лизинга на общую сумму 3 010 млн рублей, что на 202 млн рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По объему сделок в ДФО компания прочно занимает третье место, значительно опередив крупнейшие лизинговые компании. Кроме того, увеличено присутствие компании в Сибирском федеральном округе, в первом полугодии заключено договоров лизинга с предприятиями данного региона на сумму свыше 143 млн рублей.
О дифференциации портфеля можно судить по еще одному исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА» «Рэнкинги лизинговых компаний по сегментам», согласно которому «Универсальная лизинговая компания» занимает 22 место в стране по лизингу грузовых автомобилей, 11 место - по строительной технике, 22 место - по лизингу энергетического оборудования, 11 место - по дорожно-строительной технике, 6 место - по геологоразведочной и сельскохозяйственной технике.
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