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15 Июля 2019, 09:00 | Финансы |

"Амба" обновляет мощности хлебобулочного завода

Благодаря инвестициям "Сименс Финанс" приобретено оборудование на сумму 112 млн рублей

"Амба" — сеть популярных магазинов–дискаунтеров, основанная более 10 лет назад в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас сеть разрослась на весь Хабаровский край и насчитывает 44 магазина. При некоторых магазинах работают собственные пекарни, а в декабре 2018 года для развития этого направления производства "Амба" приобрела Хлебобулочный завод №3 в г. Комсомольск-на-Амуре.

Производственные мощности завода были значительно изношены и устарели, поэтому новый собственник начал процесс модернизации. У предприятия возникла потребность в приобретении технологических линий для производства кондитерских изделий и продукции из слоеного и дрожжевого теста общей стоимостью более 112 млн руб. Для снижения первичных затрат "Амбой" было принято решение о привлечении лизинговых инвестиций.  ЛК "Сименс Финанс" предложила оптимальное финансирование на специальных условиях программы Make it Siemens.  В оборудование установили компоненты "Сименс": систему распределенного ввода-вывода SIMATIC ET200S  и частотный преобразователь SINAMICS G120C, которые обеспечили максимальную автоматизацию производства и позволили "Амбе" финансироваться по сниженной ставке. 

 "Мы воспользовались услугами лизинга впервые, и опыт оказался удачным. Это отличная возможность провести модернизацию предприятия и приобрести оборудование, не отвлекая из оборота компании значительные средства. В "Сименс Финанс" нам оказали полную юридическую и техническую поддержку, помогли выбрать оборудование. В ближайший год планируем приобретение дополнительных линий по производству пряников, печенья, заварных изделий, бисквитов, а также по розливу прохладительных напитков", - рассказал ИП Дубинин Владимир Георгиевич, собственник предприятия.

 В "Сименс Финанс" уточнили, что всё больше предприятий пищевой промышленности выбирают лизинг для приобретения оборудования. В сравнении с кредитной организацией лизинговая компания предлагает более гибкие условия финансирования, быстрее принимает решение и не требует внушительного пакета документов. Кроме того, лизинг часто оказывается дешевле кредита, благодаря льготам по налогообложению и ускоренной амортизации предмета лизинга.  

 "Амба" предлагает покупателям базовый ассортимент товаров по низким ценам. Благодаря инвестициям "Сименс Финанс" предприятие расширит ассортимент хлебобулочных изделий собственного производства, а значит сможет предложить жителям Хабаровского края качественную и доступную кондитерскую продукцию.   Мы в "Сименс Финанс" работаем для того, чтобы развивать бизнес клиентов. Однако, конечными потребителями продукции пищевой промышленности являются жители региона.   Это для нас, безусловно, является дополнительной мотивацией, и мы надеемся, что вместе с "Амбой" реализуем еще много интересных проектов", - рассказал Александр Воронов, директор хабаровского представительства "Сименс Финанс".


 

Представительство ЛК "Сименс Финанс" в Хабаровске:

Тургенева, 46, офис 400а

Тел.: (4212) 47-01-47

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180

www.siemens.ru/finance

www.facebook.com/SiemensFinance

 

Досье "Дальневосточного капитала": ООО ЛК "Сименс Финанс" – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования "Сименс" и комплектующих "Сименс" для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК "Сименс Финанс" входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 33 000. При этом к 01.09.2018 портфель ЛК "Сименс Финанс" составил 53,3 млрд руб, объем нового бизнеса за 9 мес. 2018 (по методике Leaseurope) – 26,7 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 34,3 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance    

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Амба  Сименс Финанс 


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