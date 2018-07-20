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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Августа, 15:19 |
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К 2016 году "СОГАЗ" войдет в топ-3 страховщиков Хабаровского края
Приоритетными направлениями деятельности группы будут страхование региональных корпоративных клиентов, а также развитие розничного и партнерского каналов продаж. Об этом на встрече с журналистами в Хабаровске сообщили заместитель председателя правления «СОГАЗа» Дамир АКСЯНОВ, директор хабаровского филиала компании Милана РАСПУТИНА и территориальный директор по Дальневосточному федеральному округу Сергей МЕЗЕНИН.
По итогам первого полугодия 2013 года объем сборов страховой группы «СОГАЗ» (без учета ОМС) в Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20% и составил 150 млн рублей, что соответствует 6,1% рынка. Объем страховых выплат увеличился на 37% - до 87,8 млн рублей. В «СОГАЗе» застрахованы более 800 предприятий региона, а общая сумма ответственности группы по договорам страхования в крае превышает 32 трлн рублей.
К 2016 году группа планирует увеличить объем бизнеса в Хабаровском крае вдвое - до 500 млн рублей, что позволит ей войти в тройку крупнейших страховых компаний региона.
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