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10 Января 2014, 14:17 | Финансы
Японский банк инвестирует в якутский холод
На базе созданного при Академии наук Республики Саха (Якутия) "Испытательного полигона холода", который расположен на 45-м километре Вилюйского тракта, будет основан совместный российско-японский выставочно-деловой центр арктических технологий.
Принципиальная договоренность об этом была достигнута в ходе недавнего визита в Якутск главы Южно-Сахалинского представительства японского банка «Хоккайдо» господина Миками НОРИХИТО. Как сообщили в отделе внедрения инновационных технологий Академии наук РС(Я), японские банкиры выразили готовность финансировать данный проект, пишет газета «Якутия».
В частности, в ходе переговоров с президентом академии Игорем Колодезниковым стороны обсудили «дорожную карту» сотрудничества и вопросы создания современных электромеханических генераторов на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) мощностью от 7 до 40 киловатт, а также целый ряд других инновационных проектов.
Теги: инвестиции банки
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