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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:55 |
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Алмазэргиэнбанк интегрируется в АТР
Несмотря на нынешние трудности в экономике страны, самый крупный банк Республики Саха (Якутия) АКБ «Алмазэргиэнбанк» последовательно и динамично развивается. Подтверждением этому являются показатели, достигнутые за первые шесть месяцев этого года. Так, по результатам работы на 1 июля 2015 года банк вошел в топ-150 российских банков по объему кредитного портфеля, который составил 16,3 млрд руб., а по размеру розничного кредитного портфеля - в первую сотню банков России.
За первое полугодие 2015 года Алмазэргиэнбанк достиг прироста кредитного портфеля на 1,5 млрд рублей, при этом прирост кредитного портфеля субъектов малого и среднего бизнеса составил около 1 млрд рублей. Кроме того, Алмазэргиэнбанк вошел в число 40 российских банков, которым было доверено участвовать в реализации федеральной программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой, которая была утверждена постановлением правительства РФ в марте этого года. Чтобы сделать ипотечные продукты доступными, населению были предложены ипотечные кредиты с одной из самых низких процентных ставок - 11,5%. В ходе реализации федеральной ипотечной программы банк выдал кредиты на почти миллиард рублей - в итоге более 800 граждан, а значит - семей, получили ипотеку и смогли улучшить свои жилищные условия. Важно отметить, что часть этих кредитов была выдана во Владивостоке представительством Алмазэргиэнбанка.
Можно смело утверждать, что Алмазэргиэнбанк является одним из брендов Якутии. Сегодня он действует как точка опоры, крупнейший институт развития экономики республики. Только территориальная сеть Алмазэргиэнбанка состоит из 14 эффективно работающих дополнительных офисов в различных улусах и районах республики, представительств в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Владивостоке. Отметим, что территориальная сеть банка претерпит качественные изменения: в дни проведения Восточного экономического форума откроется операционный офис во Владивостоке.
Это означает, что Алмазэргиэнбанк открывает новую страницу в своей истории - начинает новый этап деятельности на Дальнем Востоке, в регионе с огромными потенциальными возможностями. Сегодня успешно развивается сотрудничество с финансовыми институтами стран Азиатско-Тихоокеанского региона: реализуются партнерские проекты с такими банками, как Хоккайдо Банк, China Construction Bank, Bank of Tokyo, и другими.
Например, Алмазэргиэнбанк начинает бизнес-матчинг совместно с Хоккайдо Банком и разрабатывает проекты по внедрению инновационных технологий по жилищному строительству в регионах с холодным климатом, хранению и переработке сельхозпродукции, строительству тепличных хозяйств, применению энергосберегающих технологий при возведении домов.
Одно из направлений совместной работы с ООО «Чайна Констракшн Банк», дочерней компанией второго по величине активов банка в Китае China Construction Bank, - открытие кредитной линии на межбанковское кредитование. Кроме того, стороны разрабатывают схемы рефинансирования ипотечных кредитов для того, чтобы ипотека стала еще более доступной для жителей Якутии и дальневосточных регионов.
Также рассматриваются возможности реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры региона и жилищного строительства совместно с ООО «Компания Хуа Цинь Ань Цзю». В дополнение ко всему Алмазэргиэнбанк занимается экспортом в Китай аффинированного золота в виде стандартных и мерных слитков.
Алмазэргиэнбанк успешно действует в рамках миссии и новой стратегии - в консолидации с правительством Республики Саха (Якутия), со всеми партнерами реализовывать инновационные и инфраструктурные проекты, работать на повышение уровня жизни населения.
Согласно новой cтратегии развития, принятой в 2014 году, Алмазэргиэнбанк должен к 2018 году увеличить свои активы в 4,8 раза, капитала - в 5,5 раза, совокупный кредитный портфель - в 6,7 раза. Для достижения этих целей банк активно ищет потенциальных крупных партнеров на Дальнем Востоке и в странах АТР.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.
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