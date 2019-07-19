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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 17:39 |
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"Единое окно" в международные финансы
Такое решение принято по итогам прошедшей в Якутске выездной сессии Восточного экономического форума «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России», сообщает пресс-служба инвестиционного агентства.
На выездной сессии ВЭФ речь шла о существующих возможностях использования ресурсов международных финансовых организаций в реализации инвестиционных проектов Дальнего Востока.
«По итогам выездной сессии были приняты предложения по улучшению механизмов финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательской активности. Для снижения административных барьеров наше Агентство предложило создать на своей базе «единое окно» по работе с многосторонними банками развития. Еще одна инициатива связана с созданием в дальневосточных регионах залоговых фондов. Сейчас мы детально рассмотрим данное предложение и постараемся совместно с регионами и региональными институтами развития выработать к ним требования. Привлечь инвестиции на Дальний Восток может снятие ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Проработкой данного вопросам мы тоже будем заниматься», – сказал директор по взаимодействию с госорганами и регионами АНО АПИ Тарас ПОПОВ.
По словам директора третьего отдела Департамента финансирования проектов нефти и газа Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Като МАНАБУ, изменения в бюджетном законодательстве дадут возможность банку напрямую финансировать инфраструктурные проекты в Якутии. «Потенциал сотрудничества с Якутией у нас очень большой, но для реализации инвестпроектов мы вынуждены финансировать эти проекты через другие банковские структуры, а это сказывается на увеличении стоимости самого проекта», – заметил он.
Дискуссия о роли международных финансовых организаций в развитии Дальнего Востока России будет продолжена на полях ВЭФ, в том числе – на панельной сессии «Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения».
Напомним, организаторами выездной сессии ВЭФ выступили правительство Республики Саха (Якутия), Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, фонд «Росконгресс».
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