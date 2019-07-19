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29 Августа 2019, 09:30 | Финансы |

"Единое окно" в международные финансы

На базе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) будет создано "единое окно" по работе с многосторонними банками развития, что позволит снизить административные барьеры

Такое решение принято по итогам прошедшей в Якутске выездной сессии Восточного экономического форума «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России», сообщает пресс-служба инвестиционного агентства.

На выездной сессии ВЭФ речь шла о существующих возможностях использования ресурсов международных финансовых организаций в реализации инвестиционных проектов Дальнего Востока.

«По итогам выездной сессии были приняты предложения по улучшению механизмов финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательской активности. Для снижения административных барьеров наше Агентство предложило создать на своей базе «единое окно» по работе с многосторонними банками развития. Еще одна инициатива связана с созданием в дальневосточных регионах залоговых фондов. Сейчас мы детально рассмотрим данное предложение и постараемся совместно с регионами и региональными институтами развития выработать к ним требования. Привлечь инвестиции на Дальний Восток может снятие ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Проработкой данного вопросам мы тоже будем заниматься», – сказал директор по взаимодействию с госорганами и регионами АНО АПИ Тарас ПОПОВ.

По словам директора третьего отдела Департамента финансирования проектов нефти и газа Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Като МАНАБУ, изменения в бюджетном законодательстве дадут возможность банку напрямую финансировать инфраструктурные проекты в Якутии. «Потенциал сотрудничества с Якутией у нас очень большой, но для реализации инвестпроектов мы вынуждены финансировать эти проекты через другие банковские структуры, а это сказывается на увеличении стоимости самого проекта», – заметил он.

Дискуссия о роли международных финансовых организаций в развитии Дальнего Востока России будет продолжена на полях ВЭФ, в том числе – на панельной сессии «Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения».

Напомним, организаторами выездной сессии ВЭФ выступили правительство Республики Саха (Якутия), Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, фонд «Росконгресс».

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   
 

Теги: Единое окно  АНО АПИ 


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