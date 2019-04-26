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26 Апреля 2019, 10:30Крабу отрывают клешни 4 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". При том, что этот законопроект, который возвращает на "подмостки" рыбного бизнеса крабовые аукционы, вызывает неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе.
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29 Апреля 2019, 10:10 | Финансы |
Московский кредитный банк выступит андеррайтером для Якутии
Министерство финансов республики Саха (Якутии) выбрало Московский кредитный банк (МКБ) генеральным агентом по организации выпуска, размещения и обращения облигаций республики на сумму 12 млрд рублей
Сообщает ИНТЕРФАКС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Из данных сайта госзакупок следует, что в тендере участвовали пять кредитных организаций: Газпромбанк, банк «Открытие», МКБ, «БК Регион» и Сбербанк. Начальная (максимальная) цена контракта с андеррайтером составляла 15,8 млн рублей, итоговая цена в протоколе не указана.
«Рынок организаторов государственных и муниципальных облигационных займов отличается жесткой конкуренцией. МКБ активно позиционирует себя на этом рынке, придает большое значение работе с субъектами и муниципалитетами», - приведены в сообщении МКБ слова первого вице-президента банка Евгения ЛИТВИНА.
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