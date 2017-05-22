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Спрос на облигации Якутии превысил предложение более чем в 7,8 раза
18 мая 2017 года на Московской бирже Якутия полностью разместила выпуск облигаций государственного займа Республики Саха серии RU35009SY0 объемом 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства финансов Республики Саха (Якутия).
Ставка первого купона установлена эмитентом на уровне 8,59% годовых. Ставки последующих купонов равны первому. Срок обращения займа - 7 лет. Номинальная стоимость облигаций - 1000 руб. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны.
Спрос на облигации превысил предложение в 7,8 раза. В ходе размещения получено 36 заявок общим объемом свыше 38 млрд рублей. Большой объем спроса и большое количество заявок объясняются высоким кредитным качеством эмитента, взвешенной долговой политикой и стабильным присутствием на облигационном рынке.
Денежные средства от размещения новой эмиссии облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств Республики Саха (Якутия). Как сообщает Минфин республики, на сегодняшний день все находящиеся в обращении облигации государственного займа Якутии включены в ломбардный список Центрального банка и в котировальный список Московской биржи первого уровня.
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