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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Сентября, 03:13 |
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СГ "ХОСКА" застраховала имущество страховой компании "Стерх"
«При выборе страховой компании очень важно учитывать устойчивость финансовых показателей и безупречную репутацию на рынке, - отмечает директор по корпоративному бизнесу Денис БАЛЮРА, - именно поэтому РСК «Стерх» доверила нам свое имущество. Руководство СГ «ХОСКА» полностью осознает высокую социальную ответственность своего бизнеса и ставит перед собой глобальные задачи, пишет журнал «Дальневосточный капитал».
Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «Региональная страховая компания «СТЕРХ» зарегистрирована на территории Республики Саха (Якутия). Компания была создана Указом Президента Республики в 2005 году, основной учредитель компании - Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия). Региональная сеть представлена 35-ю филиалами в Республике Саха и филиалом в Хабаровске. Головной офис компании находится в Якутске.
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