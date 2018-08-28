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20 Ноября 2013, 21:12 | Финансы
Якутия получит от Всемирного банка более 7 млрд рублей на строительство дошкольных учреждений
Якутия получит крупный заем от Всемирного банка до 2016 года, который будет направлен на строительство детских садов, сообщил соруководитель проекта Тигран ШМИС.
Представители банка побывали для оценки проекта в Якутии. Согласно проекту, республика планирует направить более 7 млрд рублей на строительство детсадов и укрепление инфраструктуры.
Тигран Шмис отметил, что ожидаемые результаты от реализации проекта – более 6 тыс. новых мест в детсадах к 2016 году.
В настоящее время фонд «Бюро экономического анализа» подготовил и направил на согласование в органы исполнительной власти проект основной документации. Подготовка документа завершится до 1 января 2014 года, заключение соглашения о займе намечено на первое полугодие 2014 года.
журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
Теги: Всемирный банк банки
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