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Пятница| 21 Сентября, 18:21 |
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ВТБ поддерживает воздушный транспорт Республики Саха
Кроме того, авиакомпании были выданы две банковские гарантии исполнения финансовых обязательств в пользу государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр медицины катастроф Министерства здравоохранения РС (Я)». Гарантии направлены на исполнение обязательств по обеспечению деятельности санитарной авиации на территории республики. Сумма гарантий составила 53,1 млн рублей сроком на 1 год в рамках установленного кредитно-документарного лимита в размере 468 млн рублей.
«Банк ВТБ продолжает финансирование транспортной отрасли региона. Укрепление партнерских отношений с одним из ведущих предприятий воздушного транспорта Республики Саха способствует успешному развитию компании и положительно влияет на рост экономики», - отметил руководитель дирекции банка ВТБ в Республике Саха (Якутия) Петр ПТИЦЫН.
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