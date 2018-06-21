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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:13 |
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Сахалин приглашает японских банкиров
Данные проекты были заявлены на недавней презентации Сахалинской области в г. Токио и обсуждались в ходе официального визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Принять участие в их осуществлении губернатор Александр ХОРОШАВИН предложил Японскому банку международного сотрудничества на встрече с его управляющим Хироси Окуда. По словам главы региона, речь идет о масштабных проектах в транспортной и энергетической сферах по сооружению переходов через проливы Невельского и Лаперуза, созданию энергомоста между Сахалином и Хоккайдо, строительству 3-ей линии на существующем заводе СПГ в Пригородном и возведению на острове новых заводов по производству аналогичной продукции, увеличению поставок сахалинского угля в Японию и т. д.
Немаловажно, считает Александр Хорошавин, что крупнейшее финансово-кредитное учреждение Страны восходящего солнца имеет богатую историю работы на территории островного региона в реализации шельфовых проектов и строительстве первого в России завода СПГ в п. Пригородном.
В ходе встречи Александра Хорошавина и Хироси Окуда были достигнуты договоренности о проработке вопроса по подписанию меморандума по заявленным губернаторам направлениям взаимовыгодного сотрудничества.
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