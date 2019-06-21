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ВЭБ-Лизинг и ФРДВ вложатся в железную дорогу на Сахалине
Проект планируется реализовать при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ), сообщила пресс-служба ФРДВ.
Общая стоимость проекта составит до 788,2 млн руб. На эти средства «ВЭБ-Лизинг» и ФРДВ планируют приобрести три современных рельсовых автобуса отечественного производства (АО «Метровагонмаш», входит в группу АО «Трансмашхолдинг») для дальнейшей передачи их в лизинг АО «Пассажирская компания Сахалин» - перевозчик пассажиров в дальнем и пригородном сообщении на железнодорожном транспорте на территории Сахалинской области. Эти рельсовые автобусы заменят эксплуатируемые сегодня на сахалинской железной дороге японские дизель-поезда образца 1986 года.
«Фонд уже инвестировал в проекты на Сахалине более 10 млрд рублей. Это почти треть от общего объема инвестиций фонда в приоритетные проекты на Дальнем Востоке. Развитие транспортно- логистической инфраструктуры острова является одним из приоритетов. Уверен, что новый проект не только принесет пользу сахалинцам, но и станет еще одним примером эффективного взаимодействия компаний группы ВЭБ.РФ», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ.
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