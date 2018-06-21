|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Июля, 20:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Внешэкономбанк обучит ГЧП малый и средний бизнес Сахалина
Как сообщил DVKAPITAL.Ru директор представительства ВЭБ в Хабаровске Андрей СКОБЕНКО, программа мероприятия будет разделена на два обучающих модуля: развитие проектов ГЧП и механизмы поддержки МСБ.
Перед участниками семинара выступят представители дирекции ГЧП Внешэкономбанка, ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». В рамках круглого стола по проблемам ГЧП планируется обсудить широкий спектр вопросов, связанных с применением этого механизма в РФ. О возможностях развития бизнеса с ВЭБ расскажут представители входящего в группу МСП банка, которые проведут и мастер-класс «Ключ к инновациям». Андрей Скобенко говорит, что семинар рассчитан на представителей МСБ, заинтересованных в повышении эффективности собственной деятельности.
Стоит отметить, что ВЭБ ежегодно проводит обучающие семинары в регионах. Ранее такие мероприятия прошли в Хабаровске и Владивостоке.
- Азиатско-Тихоокеанский банк сменил прописку
- Сбербанк на Сахалине приступил к обслуживанию счетов резидента ТОР
- На Сахалине Дмитрий Богданов назначен директором территориального офиса Росбанка
- Банк ВТБ выступил гарантом строительства дорог на острове Итуруп
- Внешэкономбанк обучит ГЧП малый и средний бизнес Сахалина
- Сахалин приглашает японских банкиров
- Газпромбанк – экономический партнер Сахалина
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.