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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 21:43 |
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Сбербанк на Сахалине приступил к обслуживанию счетов резидента ТОР
Компания «Мерси Агро Сахалин», финансируемая Корпорацией развития Сахалинской области, приступила к реализации инвестиционного проекта - строительства свинокомплекса в селе Таранай Анивского района Сахалинской области стоимостью 2,3 млрд рублей. Сбербанк, со своей стороны, обеспечивает прозрачность механизма расходования бюджетных средств, внесенных государством в капитал АО «Корпорация развития Сахалинской области».
«Общая задача для нас и наших партнеров - обеспечить качество реализации столь значимого для области инвестиционного проекта. Сбербанк осуществляет банковское сопровождение крупных государственных контрактов по всей России, и мы уверены, что наш опыт позволит создать все условия для исполнения проекта в утвержденном порядке», - сообщила Наталия ЛЕЙДМАН, управляющий Южно-Сахалинским отделением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк».
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