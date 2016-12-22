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Фоторепортаж камчатского фотографа Виктора ГУМЕНЮКА: Объединяющий Алхалалалай
Ительмены - одна из самых малочисленных народностей России. Но благодаря энтузиастам традиции этого народа возрождаются. Выступления фольклорных коллективов, выставки прикладного творчества, мастер-классы по национальной кухне и изготовлению предметов народного промысла, древние ительменские танцы, сопровождающиеся уникальным горловым пением, - далеко не все, за что любят Алхалалалай камчатцы и гости полуострова: русские, эвены, алеуты, коряки, а также иностранцы. Это еще и невероятно веселый праздник: по традиции и участникам, и гостям полагается строить гримасы, отпугивая злых духов. Кульминацией же торжеств является танцевальный марафон - Чемпионат России по танцам коренных народов Севера.
В 2009 году Алхалалалаю присвоили статус государственного праздника Камчатского края, а в 2012-м он был внесен в каталог культурного наследия России. Но главное признание - в стучащих в унисон сердцах людей разных национальностей, возрастов и вероисповеданий. Фоторепортаж камчатского фотографа Виктора ГУМЕНЮКА это наглядно демонстрирует.
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