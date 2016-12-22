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На Камчатке Виктор ГУМЕНЮК запечатлел непокорный Плоский Толбачик
…Человек провозгласил себя венцом природы, и ему кажется, что он держит все под контролем. А они, вулканы, только притворяются спящими, живут своей жизнью и не собираются считаться
с тем, что думают о них люди…
В конце ноября на Камчатке проснулся Плоский Толбачик. Он молчал 36 лет, а теперь словно торопится выговориться, разошедшись не на шутку. Канонада взрывов, столбы пепла высотой до четырех километров, сметающая все на пути лава… и нереальная, какая-то космическая красота, от которой перехватывает дыхание. Поэтому ни мороз, ни ветер, ни дым, ни сильная загазованность не смущают экстремалов, стремящихся попасть на Толбачинский дол любым путем и рассмотреть это явление как можно ближе. Их число растет день ото дня. Тем не менее, добраться сюда непросто. Аренда вертолета – удовольствие мало того что недешевое – не каждый пилот согласится лететь сквозь тучи острого, как стекло, пепла, то и дело меняющие направление.
Командир вертолета МИ-8 Николай ПОЧУКАЛИН – из таких смельчаков. Благодаря чему Виктор ГУМЕНЮК – кстати, победитель в номинации «Природа» общенационального конкурса «Лучшие фотографии России-2012» – смог запечатлеть разговорчивого Толбачика.
Журнал "Дальневосточный капитал", N1, 2013 год.
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