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ТОР "Камчатка" прирастает новыми резидентами
Однако ничто не может развеять сомнения лучше, чем конкретные результаты работы: уже 30 ноября прошлого года, спустя всего несколько месяцев с момента принятия постановления Правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», было заключено соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и первым резидентом ТОРа - компанией «Красноярск», которая впоследствии была переименована в ООО «Морской Стандарт-Бункер».
Сегодня ТОР «Камчатка» продолжает прирастать новыми резидентами. Уже заключены соглашения с десятью предприятиями на общую сумму более 6 млрд рублей. Еще 14 заявок от потенциальных резидентов, которые планируют вложить в реализацию проектов более 15 млрд рублей, находятся на рассмотрении управляющей компании - Корпорации развития Дальнего Востока. Эти документы могут быть подписаны в самое ближайшее время.
Впрочем, говорить о том, что ТОР «Камчатка» уже полностью укомплектована резидентами, пока рано. Несмотря на то что основных специализаций у проекта две: портово-промышленная и туристско-рекреационная, они включают в себя огромный спектр различных направлений деятельности и множество площадок, увязанных на развитии единой транспортной инфраструктуры. Более того, территория опережающего развития может быть расширена в границах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. В Правительстве Камчатского края подчеркивают, что дорога для потенциальных инвесторов в ТОР «Камчатка» по-прежнему открыта. Они могут заявиться как с новыми проектами, так и принять участие в уже реализуемых.
Стимулом для будущих резидентов ТОР призваны стать особые условия ведения бизнеса на этой территории. Об этом не раз в ходе своих визитов на Камчатку говорил заместитель председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ:
- Инвесторы есть определившиеся, есть те, кто полным ходом ведет строительные работы. Я им признателен, и мы со своей стороны обязаны проявить такую же ответственность. Если люди верят нам и двигаются вперед быстро - мы должны не отставать от них, - говорит полпред.
Механизмы поддержки резидентов ТОР определены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Все эти меры господдержки призваны организовать на территории опережающего развития особый режим предпринимательской деятельности. Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН считает, что это создает серьезные преференции для инвесторов.
- Резидентам ТОРа предоставляются особые условия для организации новых производств и создания рабочих мест, льготные налоговые режимы, меры административной поддержки. И это касается не только крупных инвестиционных проектов - ТОР открывает огромные перспективы в том числе перед малым и средним бизнесом, - уверен глава региона.
Особые условия для ведения бизнеса также включают в себя создание подготовленных для старта проектов площадок - инфраструктура строится за счет государства. Это в значительной степени снижает затраты инвесторов на реализацию проектов. К данным объектам относятся: дороги, объекты электрообеспечения, систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет направлено порядка 8 млрд рублей.
Наряду с инженерной инфраструктурой особое внимание Правительство Камчатского края уделяет развитию транспортной. Она является связующим звеном всех направлений деятельности и площадок, входящих в ТОР «Камчатка». В первую очередь речь идет о двух стратегически важных для социально-экономического развития региона объектах - аэропорте и морском порте Петропавловска-Камчатского.
В рамках модернизации морской гавани планируется увеличение ее максимального грузооборота до 8 млн тонн в год, а также развитие круизного туризма за счет строительства соответствующих причалов и морского вокзала. В аэропорту будет построен новый аэровокзал с увеличенной пропускной способностью до 200 человек в час на внутренних авиалиниях и 200 человек в час на международных авиалиниях, что также позволит активнее привлекать туристов со всего мира. Реализация этих проектов предоставляет новые возможности для ведения бизнеса на территории, создает оптимальные условия для развития не только промышленности и туризма, но и других направлений деятельности.
Безусловно, чтобы привлечь туристов на полуостров, одной транспортной доступности недостаточно. В рамках туристско-рекреационной части ТОРа предполагается создание современных курортных зон «Паратунка» и «Зеленовские озерки», которые в том числе включают в себя строительство гостиничных комплексов, спа-курортов, спортивных и лечебных центров. Формирование современной туристической инфраструктуры, расширение спектра и повышение уровня услуг позволят повысить конкурентоспособность туристического рынка Камчатки и привлечь на полуостров еще больше российских и иностранных туристов. Причем именно эти зоны, по мнению региональных властей, могут стать наиболее привлекательными для потенциальных инвесторов, в том числе и бизнесменов из других стран. Активная работа по привлечению новых резидентов продолжается:
- В ближайшие 10 лет в проект ТОР «Камчатка» может быть вложено более 30 млрд рублей частных инвестиций. Вместе с тем мы не собираемся ограничиваться и заявленными на первый этап создания ТОР суммами государственных инвестиций и будем их наращивать по мере необходимости. Безусловно, для эффективного развития Камчатки, существенного повышения качества жизни ее жителей, потребуется еще многое сделать, - рассказала зампред Правительства Камчатского края Марина СУББОТА.
Кроме того, на площадке «Паратунка» уже реализуется несколько проектов по созданию туристической инфраструктуры. Работы ведутся как резидентами ТОР, так и компаниями, чьи заявки находятся на рассмотрении Корпорации развития Дальнего Востока. В частности, в 2016 году планируется завершить строительство аквапарка на территории спортивной базы «Лесная». Объем инвестиций в проект составляет 2 млрд рублей. Комплекс смогут посещать более 700 человек единовременно. Еще один проект, реализация которого уже начата, - круглогодичный курорт «Тулуач» в поселке Термальном. На первом этапе резидент планирует строительство рекреационного центра, состоящего из гостиничного комплекса, гостевых домиков и оздоровительно-развлекательного комплекса. На втором этапе планируется организация горнолыжного курорта на хребте Тополовом. Сумма инвестиций составляет 1,3 млрд рублей.
- Территории опережающего развития открывают новые возможности для бизнеса. Государство берет на себя обязательства по строительству инфраструктуры, необходимой для реализации проекта и его дальнейшего функционирования. Благодаря налоговым преференциям я сокращаю свои издержки, что особенно актуально в кризисное время, - рассказал генеральный директор ООО «Тулуач» Юрий ЧЕРЕНКОВ.
В агропромышленной сфере большую ставку власти региона делают на проект по созданию тепличного комплекса компании «Зеленая ферма» площадью 5 га, реализация которого позволит обеспечить край свежими овощами. С выходом на проектную мощность производительность комплекса ожидается в объеме 2000 тонн огурцов в год, 1000 тонн томатов в год и до 400 тыс. штук салатов. В результате реализации проекта коэффициент самообеспечения овощами по Камчатскому краю способен возрасти с 10% до 25%. Для региона, где такая продукция в большинстве своем является привозной, это хорошие показатели.
В рамках реализации проекта ТОР «Камчатка» до 2025 года в экономику региона планируется привлечь не менее 28 млрд рублей, а при благоприятных условиях эта сумма может значительно вырасти. Но главное, что проект территории опережающего развития позволит преобразить край уже в течение нескольких ближайших лет. Планируется увеличить туристический поток с перспективой роста до 820 тысяч туристов, создать порядка 3000 новых рабочих мест, большая часть которых будет занята камчатскими специалистами, увеличить прирост ВРП Камчатского края на 10-15%, а также создать условия, способствующие вложению инвестиций частного капитала в транспортный комплекс, промышленность, туризм и другие отрасли региона, что существенно повысит эффективность экономики Камчатки и всего Дальнего Востока России в глобальном масштабе.
Еще раз отметим, ТОР «Камчатка» - это уникальный комплексный проект, открывающий перед будущими резидентами территории опережающего развития большие возможности. Сегодня Правительство Камчатского края готово сотрудничать с потенциальными инвесторами - представителями камчатского бизнеса, предпринимателями из других регионов и стран - и оказывать им всю необходимую поддержку. Актуальная информация о территории опережающего развития «Камчатка» на постоянной основе размещена на Инвестиционном портале Камчатского края.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
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