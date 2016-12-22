Кроноцкий заповедник создает инфраструктуру для цивилизованного познавательного туризма на Камчатке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 21:57 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 61 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Среда обитания
26 Января 2015, 09:20 | Среда обитания

Кроноцкий заповедник создает инфраструктуру для цивилизованного познавательного туризма на Камчатке

Офис Кроноцкого заповедника в Елизове. Делаешь шаг - и ты на вершине Ключевского вулкана, поднимаешь голову - и снова карта Камчатки. Красиво! Сюрпризы заповедного дизайна. Здесь же, в холле, выставка рукоделий на тему природы. И даже аквариум - не с золотыми рыбками, в нем живут-плавают гольцы.

 

Тихон ШПИЛЕНОК, директор заповедника, подтверждает: «Самые настоящие гольцы с Кроноцкого озера. Аквариум оснащен холодильником, поддерживается температура 8-12 градусов. Планируем привезти с озера и поселить в нем кокани, чтобы все смогли их увидеть…».

Кроноцкое озеро, Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон… Увидеть, побывать в Кроноцком заповеднике - мечта многих, если не каждого на Камчатке. И за ее пределами. Но даже если ваша нога еще не ступала на заповедные тропы, есть повод надеяться, гордиться и любить это место на карте полуострова. И вы знаете, как называется это заповедное место…

Тихон Игоревич - директор-именинник: Кроноцкий заповедник отметил 80-летие со дня официального основания. Торжества еще впереди, и есть повод поговорить.


 

- 80 лет - официальный возраст, но история заповедника началась гораздо раньше. В чем ее уникальность?

- Действительно, заповедание в этих местах началось еще в позапрошлом веке, с одной целью - сохранить соболя. Пушнина в те времена являлась для государства стратегическим ресурсом, столь же важным, как нефть и газ сегодня.

- Это был некий народный, общественный договор?

- Да, местные жители, которые охотились в этих местах, при поддержке тогдашнего окружного врача Бенедикта ДЫБОВСКОГО проявили инициативу и объявили табу на соболиную охоту. Эти земли охранялись самими охотниками. И боролись они с теми, кто «шалил» в заповеднике, весьма сурово.

Сохранился и документ советского периода от 1923 года - инструкция уполномоченному Камчатского губревкома Василию КРУПЕНИНУ: он был откомандирован в Кроноцкий заповедник для поимки «хищников» - так называли в то время браконьеров. Предписывалось конфисковывать пушнину и орудия лова, если факт незаконной добычи подтверждали свидетельские показания. В случае неподчинения - применять оружие. Если же хищника обнаруживали вторично, давалось право расстреливать на месте… Согласитесь, серьезные полномочия, причем данные властью еще до официального образования заповедника. Но, повторю, задача тогда была одна - сохранить драгоценную «рухлядь», то есть соболя.

- И сегодня на территории заповедника запрещены охота и рыбалка, любая деятельность, которая может навредить природе. А задачи - куда более глобальные?

- И комплексные - ведь охраняется и живой мир, и неживая природа, уникальные камчатские ландшафты. Кроноцкий государственный заповедник входит в международную сеть биосферных резерватов и в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Вторая территория, которую мы охраняем, - это Южно-Камчатский федеральный заказник. Здесь расположены Курильское озеро и река Озерная, где есть нерестилища лосося, несколько вулканов, термальные источники. И режим такой же, как в заповеднике.

Охранный режим - это большой перечень запретов, в том числе на нахождение здесь людей без разрешений. Он ограничивает и регулирует хозяйственное пользование на этих землях. А чтобы обеспечить решение всех этих задач, создано федеральное государственное бюджетное учреждение, в котором работают сотрудники. Есть бюджет и устав, предполагающий сохранение, изучение, повышение экологической культуры населения и развитие познавательного туризма.

- Значит, туризм и заповедник - вещи совместимые?

- В стране и сейчас идут жаркие дискуссии вокруг так называемой абсолютной заповедности. Сторонники этой теории считают, что заповедник - лаборатория природы и находиться здесь могут только ученые, а где-то и им запрещено. Но мне по духу близка другая точка зрения: заповедные места обязательно надо показывать людям. Только организованно, цивилизованно, с минимальной нагрузкой на природу.

Представьте, что бесценную картину великого художника мы спрячем в сундук под замок: здесь находится шедевр, но смотреть и трогать его нельзя. Сначала люди будут помнить, что это шедевр, потом задвинут сундук в чулан. А через пару поколений просто отправят на свалку… Так и здесь: люди должны видеть уникальные красоты, которые мы сохраняем, и, простите за пафос, гордиться ими, как частью своей родины. Вулканы, гейзеры, медведи - то, чем одарила природа Камчатку. Но ведь трудно любить то, что видишь только на картинках и по телевизору.

- Итак, Кроноцкий заповедник идет другим путем и создает инфраструктуру для цивилизованного познавательного туризма?

- В пользу этого говорит и вся мировая практика. Инфраструктура - это ведь не заасфальтированные дороги, трубопроводы, высоковольтные линии. Это смотровые вышки и площадки, настильные тропы, минимальные условия для проживания. Сегодня у нас по маршруту «Гейзеры Кроноцкого заповедника» люди идут не касаясь земли, по настильным тропам, сходить с которых разрешено только ученым, фотографам и т. д. Инфраструктура создается на традиционных местах, а не каких-то совершенно новых. Мировая практика утверждает, что если используется до 5% заповедной территории, то это не опасно для экосистемы. У нас задействованы лишь доли процента.

- Тот самый мировой опыт убеждает, что безболезненное соседство возможно?

- Яркий пример - Галапагосские острова, уникальная и хрупкая экосистема. Именно там, как утверждается, Дарвину в голову пришла теория эволюции. И эти острова посещают порядка 600 тысяч туристов в год. Толпы! Но только кусочек, который меньше 5% в общей сложности.

И приоритеты здесь соблюдаются максимально жестко. Вот идет группа по тропе. А на ней улеглась, допустим, морская игуана. Гид немедленно остановит группу, и туристы не сдвинутся с места, пока животное не уйдет - само, никто не будет сгонять его криком или палкой. За этим строго следят. Но это никому не мешает наслаждаться островами… То есть существуют примеры, как все сделать рационально. Хотя немало и обратных примеров: в США, например, сначала наделали бетонных дорог и площадок в Йеллоустонском национальном парке, а сегодня пытаются рекультивировать.

Но повторю: сложно любить природу заочно. Однажды на Курильское озеро прилетел уважаемый человек, заядлый охотник. Сидел в лодке, смотрел, как медведица кормит медвежат. В итоге он возопил: «Я же теперь не смогу охотиться! На медведя - точно никогда не смогу». Вот результат, который мне нравится.

- Есть ли сегодня у заповедника средства, чтобы развивать инфраструктуру, обустраивать маршруты?

- До 2013 года включительно средства заповедникам России давала федеральная программа развития познавательного туризма. Были выделены средства десятку заповедников и национальных парков (в том числе - Кроноцкому) на развитие инфраструктуры познавательного туризма. В ее рамках мы обновили настильные тропы в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон, создали кое-какую инфраструктуру на Курильском и Камбальном озерах, еще в ряде мест. В большей степени мы обновляли, заменяли старую инфраструктуру. В этом году Камчатку и наш заповедник посетили несколько членов правительства РФ, федеральных министров и дали высокую оценку. Удивлялись, что, оказывается, и в России есть такое. Есть, и не только на Камчатке. Есть финансирование - есть и результат.

Заповедник и заказник посещают сегодня около 6 тысяч человек в год. При этом, к примеру, Южно-Камчатский заказник в 2006 году принял 300 человек, в этом - 1600. Сегодня большой процент туристов - это люди, которые едут на Курильское озеро фотографировать медвежью рыбалку. «Школа наблюдений за бурым медведем» - так называется один из наших маршрутов.

Что важно? Всегда понимать ту грань, которую нельзя переходить, чтобы не навредить, не угробить. Научный отдел заповедника и, в частности, старший научный сотрудник Анна ЗАВАДСКАЯ занимаются именно оценкой нагрузки на экосистему. Допустим, мы хотим расширить смотровую площадку в Долине гейзеров. Требуется оценить, как и на что повлияет это решение. Главное не перейти за грань, чтобы не возникло желания подсветить гейзеры и смотреть на них ночью… Шутка, конечно, но мы всего лишь окошко, через которое люди могут увидеть живую дикую природу.

- Насколько я понимаю, не стоит задачи превратить заповедник в территорию бизнеса, зарабатывать как можно больше денег?

- Такой задачи нет и быть не может. Заповедники будут приносить деньги как минимум на содержание собственной инфраструктуры. Но крайне важно, чтобы заповедник был интегрирован в социально-экономическую жизнь региона. Эта интеграция реальна.

- В интернете «эксперты» упрекают россиян, мол, не умеем зарабатывать на заповедниках. А вот американцы «поднимают» миллиарды долларов на своих национальных парках.

- Уверен, что американские цифры - это мультипликативный эффект: они считают, сколько денег туристы оставили в гостиницах, сколько заплатили гидам, сколько купили продуктов, а не только билетов в заповедник. У нас не считают. Но ведь согласитесь: Кроноцкий заповедник - это точка притяжения туристов в регион. Да, прилетев в заповедник, человек потратил 30 тысяч рублей. Но приехав в край он оставил здесь 100-150 тысяч.

А тот факт, что заказником сохраняется нерестилище нерки, - как это оценить? Если бы не было там режима заказника, а Курильское озеро не охранялось бы так жестко, как быстро исчезла бы нерка, практически исчезнувшая в реках Аваче и Большой?

Заповедник не должен быть закрытым инородным телом для региона. Почему мы стараемся максимально вовлекать жителей п. Озерновского в работу заказника, создаем там визит-центр, организуем пришкольные лагеря, вывозим детей и взрослых на Курильское озеро? Чем больше людей будут вовлечены в работу, связанную с туризмом, тем меньше пойдут браконьерить на реку или стрелять медведей. В заповеднике они будут видеть гарантию своего благополучия.

Конечно, здесь возникает проблема создания корпуса профессиональных проводников в дикую природу. Гидов, которые должны обладать большим объемом знаний. Если хотим развивать край как туристический регион, то должны решать эту проблему с серьезным участием региона. Как и задачу развития инфраструктурных проектов.

- Считается, что вам удалось наладить достойную охрану заповедника. Удовлетворены тем, что имеете сегодня?

- В 2007-м штат службы охраны состоял из 22 человек, сегодня - 45. Чтобы все функционировало нормально, необходимы 65-70 профессиональных сотрудников.

Техническое оснащение государственной инспекции улучшилось. Снегоходы мы закупили 7 лет назад, эксплуатировали, и сейчас уже нужно обновлять парк. Конечно, ситуация в разы лучше, многое сделано, но систему охраны надо развивать и дальше.

Безусловно, главный капитал - это люди. Уровень зарплат в заповеднике средний по краю. В 2010 году, если помните, в Южно-Камчатском заказнике, на Курильском озере побывал Владимир ПУТИН. А в бухте Ольга в Кроноцком заповеднике участвовал во взятии биопсии у серых китов. Владимир Владимирович много вопросов задавал, расспрашивал. Путин все своими глазами увидел и понял, что люди месяцами в тайге живут, с оружием спят, семьи не видят, часто жизнью рискуют. После этого зарплаты были существенно увеличены.

- Путин, получается, не зря приезжал в заповедник?

- Получается, не зря. И программа развития туризма была принята и профинансирована после этого визита. Благодаря Камчатскому краю.  

Елена БРЕХЛИЧУК. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.

 

Теги: туризм  Кроноцкий заповедник 


Loading...







Комментарии
  • yastas23:06, 11.08.2015

    Но даже если ваша нога еще не ступала на заповедные тропы, есть повод надеяться, гордиться и любить это место на карте полуострова.

    Для кругозора лучше почитайте про вскрытие замков в хабаровске http://zamok.my-khv.com
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика