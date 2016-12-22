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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Третий Дальневосточный российско-корейский форум обозначил в приоритетах "трехстороннюю ось"
Корейскую сторону представляли бывший посол Республики Корея в Российской Федерации ЛИ Ен Хо, генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке ЛИ Ян Гу, руководители четырех крупнейших государственных научно-исследовательских институтов: Морского института, Института энергетической экономики, Института окружающей среды, НИИ поселений. С российской стороны в мероприятиях форума приняли участие первый вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ, заместитель председателя правительства Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ, председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ, руководители академических, научно-исследовательских институтов и крупнейших вузов ДФО.
Нефть - на машины
Чтобы заглядывать в перспективы, надо как минимум подвести итоги предыдущего сотрудничества и обозначить потенциал и взаимный интерес для новых проектов. Так и строился этот двусторонний диалог.
По данным Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», в общем объеме внешней торговли территорий Востока России в 2012 году Республика Корея заняла второе место с долей 27%. Внешнеторговый оборот составил $10 382 млн, что на 6% превышает уровень 2011 года. Росли и экспорт с $8 466 млн до $8 487 млн, и импорт с $1 314 млн до $1 895 млн.
Кстати говоря, тенденция несколько расходится с общероссийской. Так, внешнеторговый оборот России и Республики Корея в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом на $0,1 млрд и составил $24,9 млрд.
Это несовпадение объясняется тем, что сложившаяся географическая структура внешней торговли территорий Востока России ориентирована прежде всего на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году доля стран этой группы во внешнеторговом обороте составила 84,2%.
Досье «ДК»: По стоимости внешнеторгового оборота с Республикой Корея в 2012 году из восточных регионов лидирует Сахалинская область - $7 296 млн. Основу сахалинского экспорта в Республику Корея составляют нефть, нефтепродукты (89%) и газ (7%). В структуре импорта преобладает продукция машиностроения, а также металлоконструкции из черных металлов, в большинстве своем ориентированные на нефтегазовые проекты. Стоимость импорта составила $361 млн. Внешнеторговый оборот Приморского края с Республикой Корея в 2012 году составил $1 922 млн, увеличившись на 21% по сравнению с уровнем 2011 года. Но основной рост здесь произошел за счет увеличения стоимости импорта на 27%, до $1 346 млн. Стоимость экспорта - $576 млн, что на 8% больше уровня 2011 года. Третье место по объему внешнеторгового оборота с Республикой Корея по итогам 2012 года занял Хабаровский край - $473 млн с увеличением на 24% по сравнению с уровнем 2011 года. Стоимость экспорта - $343 млн, что на 30% выше уровня 2011 года. Стоимость импорта - $130 млн. Внешнеторговый оборот Камчатского края с Республикой Корея по итогам 2012 года составил $336 млн, увеличившись на 11%. Произошло увеличение стоимости экспорта на 13%, до $315 млн. Стоимость импорта при этом снизилась на 13% и составила $21 млн.
Несмотря на то что во внешнеторговом балансе восточных территорий России с Республикой Корея существенно преобладают экспортные операции, его вряд ли можно считать гармоничным. Экспорт территорий Дальнего Востока и Забайкалья представлен в основном сырьевыми ресурсами, главными статьями по-прежнему остаются нефть и нефтепродукты (72%), рыба и морепродукты (12%), импорт - продукцией высокотехнологичной. Впрочем, некоторые эксперты ничего плохого в этом не видят, вполне справедливо рассматривая рост сырьевой составляющей как очередную победу на мировом рынке и закономерный шаг к выводу на него продукции вторичного передела.
В 2012 году в Республику Корея дальневосточными рыбаками и рыбопереработчиками было отправлено мороженой рыбы и морепродуктов на сумму $1 002 млн, что на 11% выше уровня 2011 года. Удельный вес стоимости этой продукции в общем объеме экспорта в Республику Корея составил 12%. Кроме того, 3% от общей стоимости экспорта составили металлы и изделия из них ($244,7 млн), 1,4% - древесина и лесоматериалы ($116 млн).
Нетрудно догадаться, что основными статьями импорта южнокорейских производителей по-прежнему были машины и оборудование - 71% от стоимости импорта из Республики Корея в дальневосточные и забайкальские регионы. Интересно, что 38% из них приходятся на средства наземного транспорта - в наших городах стали вполне привычными автомобили, автобусы и спецтехника корейского производства. Черные металлы и изделия из них в структуре импорта занимают 6%, пластмассы и изделия из них - 5,7%. Республика Корея занимает второе место среди основных партнеров по импорту российского Дальнего Востока, пропустив вперед лишь КНР. Третье место принадлежит Японии.
Инвестиции и технологии
Впрочем, даже самые взаимовыгодные и сбалансированные торговые отношения не исчерпывают всего спектра гармоничных взаимоотношений стран-партнеров. Прямые инвестиции в экономику являются своеобразной лакмусовой бумажкой, определяющей качество сотрудничества. Еще несколько лет назад проекты, реализованные корейским бизнесом на восточных территориях России, можно было пересчитать по пальцам. Сегодня этот список постепенно увеличивается.
Например, в 2013 году ООО «Хендэ Электросистемы» торжественно открыло в городе Артеме Приморского края завод по производству электротехнического оборудования. Это совместный проект компании «Хендэ Хэви Индастриз» и ОАО «ФСК ЕЭС», на заводе собираются комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110-500 кВ, в перспективе - до 350 единиц в год.
Показательна история проекта. В августе 2009 года министр энергетики России пригласил компанию «Хендэ Хэви Индастриз» к сотрудничеству в области электроэнергетики. В сентябре 2010 года в Сеуле была создана рабочая группа по реализации проекта, уже в октябре - подписан меморандум о намерении совместного строительства завода. Непосредственно к строительным работам приступили в сентябре 2011 года, а вначале 2013-го предприятие открыли. Как подчеркнули в Генеральном консульстве Республики Корея во Владивостоке, проект был реализован благодаря совместным усилиям правительств обеих стран.
Вообще, корпорация «Хендэ» зарекомендовала себя в качестве активного и долгосрочного инвестора в Приморском крае, достаточно назвать такой успешный проект гостиничного бизнеса, как отель «Хендэ», который по традиции принимает российско-корейские форумы во Владивостоке, или совсем молодой проект в области сельского хозяйства, реализованный в Хорольском районе. Это современная молочная ферма в селе Вознесенка. На средства, выделенные компанией «Хендэ», провели реконструкцию старого помещения, завезли первую партию коров, оснастили ферму лучшей техникой. По мнению районной власти, появление ООО «Хендэ Хороль Агро» - это не только пополнение бюджета муниципалитета и дополнительные рабочие места, но и прекрасный пример успешного бизнеса в такой многотрудной отрасли, как сельское хозяйство.
Кстати говоря, он не единичный. Уже более 11 лет корейская сельскохозяйственная компания ООО «Юниджен» ведет деятельность в Хасанском районе. Как сообщили в Генеральном консульстве Республики Корея во Владивостоке, данная компания является всемирно известной и имеет свои сельскохозяйственные представительства в США, Канаде, Мексике, Китае. Выращенные в разных странах культуры компания «Юниджен» использует для производства своей фирменной биопродукции. Годовой доход фирмы составляет $400 млн, общее количество сотрудников - 35 тыс. человек, компания использует в своем производстве до 40% мирового запаса алоэ.
С 2001 года «Юниджен» ежегодно инвестирует в свое предприятие в пос. Краскино около $1 млн, всего за годы работы в России финансирование составило порядка $10 млн. Здесь работает около 40 местных жителей, специализация предприятия - выращивание зерновых, технических культур и многолетних трав. Они востребованы для изготовления лекарственных препаратов. Компания рассматривает вопрос об увеличении инвестиций в свои предприятия на территории Приморского края, в планах инвесторов открытие фабрики по производству полуфабрикатов.
Особая тема - сотрудничество между ОАО «Хабаровский аэропорт» и корпорацией «Международный аэропорт Инчон» (Республика Корея), оно началось с разработки мастер-плана аэропорта Хабаровск.
Договор на разработку мастер-плана был подписан в конце 2009 года, реализация проекта заняла около двух лет. Для его осуществления был создан уникальный консорциум из корейских компаний. Помимо корпорации «Международный аэропорт Инчон» в него вошли представители компании Daewoo Engineering (в настоящее время - POSCO Engineering), ведущий Корейский транспортный институт (KOTI) и компания Heerim Architects&Planners Co - эксперт в области дизайна, проектирования и строительства аэропортов.
По итогам разработки мастер-плана корейская компания высоко оценила перспективы развития аэропорта Хабаровск, было принято решение о приобретении 10% акций ОАО «Хабаровский аэропорт» с целью участия в реализации проекта развития аэропорта в качестве стратегического партнера. С учетом заинтересованности в развитии экономических связей с Российской Федерацией и российским Дальним Востоком, правительство Республики Корея, являющееся основным акционером корпорации «Международный аэропорт Инчон», одобрило сделку по вхождению в уставной капитал ОАО «Хабаровский аэропорт». Приобретение пакета акций корпорацией «Международный аэропорт Инчон» стало первым примером прямых зарубежных инвестиций в российский региональный аэропорт.
Благодаря совместным усилиям развитие аэропорта Хабаровск происходит опережающими темпами. Планируется, что в 2013 году будет завершена разработка проекта строительства нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровск и уже в 2017 году дальневосточные пассажиры смогут воспользоваться услугами нового современного пассажирского терминала аэропорта Хабаровск.
Также стороны планируют расширить партнерство в рамках участия в реализации проектов развития других аэропортов Дальнего Востока России. Разработана концепция создания Дальневосточного аэропортового холдинга для консолидации основных аэропортовых активов Дальнего Востока России - аэропортов Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан с региональным центром на базе аэропорта Хабаровск.
В режиме диалога
Надо отметить, что российско-корейское экономическое сотрудничество в последние годы развивается в режиме непрекращающегося диалога власти, деловых кругов, научной общественности обеих стран. Только в прошлом году, не считая встреч на высшем уровне глав государств в рамках саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, состоялись заседания Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве, Российско-Корейский энергетический форум во Владивостоке.
Приветствуя участников III Дальневосточного российско-корейского форума, г-н Ли Ен Хо призвал собравшихся к откровенному обмену мнениями. И, надо отдать должное, эта надежда на открытый диалог оправдалась. Можно сказать, что тон задал и. о. ректора Дальневосточного государственного гуманитарного университета Александр ЛЕВИНТАЛЬ, который буквально по пунктам изложил причины, сдерживающие иностранные инвестиции в дальневосточные проекты.
По мнению профессора Левинталя, в числе факторов, обуславливающих низкую инвестиционную привлекательность Дальнего Востока, - недостаточное развитие транспортного комплекса, что затрудняет освоение гигантской территории и порождает серьезные финансовые издержки, слабое развитие энергетики и изолированность ряда региональных энергосистем, что приводит к значительному удорожанию стоимости электроэнергии. В числе сдерживающих факторов были упомянуты малая емкость дальневосточного потребительского рынка, дефицит трудовых ресурсов, сложные природно-климатические условия и, наконец, неконкурентность инвестиционного климата регионов Дальнего Востока по сравнению с западными регионами страны.
Преодолеть эти факторы, по мнению ученого, можно лишь с помощью особых условий и преференций для восточных территорий страны, в том числе в области налогового и таможенного регулирования. Интересно, что именно о налоговых послаблениях для инвесторов говорили и представители корейской стороны. И с большим интересом восприняли сообщение Виктора Горчакова о том, что в Законодательном Собрании Приморского края идет работа над региональным законопроектом, предусматривающим обнуление для инвесторов ставок по налогам на прибыль и имущество на первые пять лет работы.
Если продолжить примеры откровенности, то первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров заметил, что наряду с успешными российско-корейскими проектами его поразило количество проектов, которые остались нереализованными. А Александр Левинталь прояснил ситуацию по одному из них - российско-корейскому проекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда ДСМЕ» в ЗАТО Большой Камень», где предполагалось создать верфь крупнотоннажного судостроения. Но, по его словам, «ввиду недостаточно эффективного менеджмента со стороны ОАО «ОСК», срыва сроков подготовки необходимой документации к началу реализации проекта, корейская сторона практически вышла из проекта». Тем самым была сорвана реализация проекта, который предполагал передачу южнокорейской стороной высоких технологий, подготовку кадров как в Республике Корея, так и в России.
Были достаточно открыты и конкретны в своих предложениях и представители корейской стороны. Они не скрывали, что крайне заинтересованы в сотрудничестве с российским Дальним Востоком, в том числе в части освоения наших природных ресурсов и поставок в РФ собственной высокотехнологичной продукции.
- Российский Дальний Восток находится в центре интересов Кореи, - подчеркнул генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке Ли Ян Гу. Он также заметил, что страна делает акцент на сбалансированном сотрудничестве с северными странами, в том числе на трехстороннем сотрудничестве - с Россией и Северной Кореей.
Этот посыл, звучавший и в выступлениях других участников форума, некоторые представители российской стороны назвали новым поворотом в двустороннем диалоге. Академик РАН, директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Петр БАКЛАНОВ, в частности, отметил:
- Было интересно услышать, как наши коллеги оценивают ситуацию после известных событий, вызвавших напряженность на Корейском полуострове. На круглом столе, по-моему, из уст бывшего посла Республики Корея в России, а затем генконсула и некоторых ученых прозвучало, что они свою стратегию развития отношений с Россией строят на обязательном привлечении Северной Кореи. Мне кажется, это довольно новая страница в попытке как-то укрепить в регионе мирное сосуществование, она свидетельствует о том, что процесс сближения продолжается.
Постепенно диалог переходит в конкретную плоскость, именно это отметил в своем комментарии и Александр Левинталь:
- Меня, можно сказать, поразила настойчивость корейских партнеров в реализации трехсторонних проектов, то есть уже не общие фразы, а конкретные проекты. Мне кажется, это предпосылки создания реальной площадки взаимодействия. Я предложил создать механизм трехсторонней площадки на правительственном уровне, а тут же прозвучало предложение - организовать такую площадку в научном сообществе как некий подготовительный механизм. Мы уже не просто обсуждаем, что надо бы что-то делать, а вырабатываем формы, формат сотрудничества. Меня порадовало, что есть конкретное движение вперед.
Добро пожаловать на форум
Диалог власти и бизнеса двух стран в ближайшее время будет продолжен - на Российско-Корейском экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 3-5 июля 2013 года.
В числе главных целей предстоящего мероприятия его организаторы, медиа-холдинг «Меиль Кендже», администрация Приморского края, Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке, KOTRA, Корейская международная торговая ассоциация (KITA), ставят поиск взаимовыгодных областей для экономического сотрудничества и подготовку плана привлечения корейских компаний на Дальний Восток. Ожидается, что в форуме примут участие представители крупнейших корейских государственных и частных корпораций, ведущих банков, они смогут познакомиться с инвестиционными проектами девяти субъектов Дальнего Востока России, презентация которых сегодня готовится.
Ирина БАРАННИК, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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