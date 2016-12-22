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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Шесть международных транспортных коридоров свяжут Северо-Восточную Азию
Транспортный совет работал в августе в рамках Расширенной туманганской инициативы (РТИ) - организации, созданной в 2005 году соседними странами - Россией, Китаем, Республикой Корея и Монголией. За прошедший год, по мнению участников третьего транспортного совета, был сделан существенный шаг вперед - создана концепция развития транспортных коридоров, уточнены их параметры, определены узкие места и точки роста, обозначены денежные ориентиры. Подсчитано, что до 2020 года на ее реализацию может потребоваться до $3,5 млрд.
Выделено шесть транспортных коридоров. Создатели стратегии основывались на состоянии торговли в этом регионе. Статистика такова: доля СВА в мировом экспорте составляет 58%, а межрегиональная торговля в СВА - всего 13%. Северо-восточные провинции Китая обеспечивают 35% всех перевозок грузов.
Первый коридор включает порты Зарубино - Посьет - Раджин, проходит по территориям Хунчунь - Чанчун - Орксан - Восточная Монголия, выходит на трансмонгольскую железную дорогу Транссибирской магистрали. Второй проходит севернее и также может дать Монголии возможность выхода в Северо-Восточную Азию. Это транспортный коридор «Суйфэньхэ», связывающий порт Восточный (Находка) - через Гродеково - Пограничный - Суйфэньхэ, провинции Синдзян - Внутренняя Монголия с выходом на Транссибирскую магистраль. Основное назначение этого коридора - усиление транспортного потенциала этого направления. Третий коридор является фрагментом Транссибирской магистрали, соединяющей территории Забайкальского региона и Приморского края. Четвертый транспортный коридор - «Даляньский», он объединяет участки по маршруту от Благовещенска, Хэйхэ до группы портов в районе Даляня. Пятый коридор - западный корейский, идущий через Корейский п-ов из Пусана в Сеул, на Шеньян - Харбин в Китае. И шестой - восточный корейский коридор, проходящий через порт Раджин в Северной Корее, с выходом на Транссиб.
Создатели концепции попытались ответить на вопрос, что можно сделать уже до 2020 года, обозначив узкие места в этих транспортных коридорах, требующие инфраструктурных улучшений. Эти ограничения касаются роста контейнерных перевозок, выхода Восточной Монголии в Китай, в ряде направлений отсутствуют мосты, или те, что существуют, требуют реконструкции, отмечены плохое состояние железных дорог, в частности в Восточной Монголии, Хэйхэ, Суйфэньхэ, недостаточная пропускная способность пограничных переходов.
По предварительным оценкам, стартовые инвестиции, которые потребуются для толчка в развитии коридоров РТИ до 2020 года, составят около $3,5 млрд. Сюда включен целый ряд проектов, например такие, как уточненное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта контейнерного терминала в Зарубино, ТЭО проектов в Восточной Монголии, строительство логистических центров в Хунчуне и т. д. В отношении транзитных контейнерных перевозок необходимо упрощение процедур их перемещения через границы. Кстати, Азиатский банк реконструкции и развития уже выразил желание финансировать эти проекты. Кроме того, выступившие на совещании представители двух крупных банков - Экспортно-импортного банка Китая и Внешэкономбанка - также выразили готовность поддержать стратегию в рамках РТИ.
Комментируя работу 3-го транспортного совета, директор департамента программ развития Минтранса РФ Алексей АЛЕКСЕЕВ отметил, что ведомство в ходе подготовки стратегии внесло много поправок, большинство из которых были учтены в новой редакции. В частности, российская сторона считает, что участникам РТИ необходимо сконцентрироваться на транзитных направлениях, чтобы не распылять ресурсы, поскольку ряд проектов, касающихся исключительно двустороннего приграничного сотрудничества и приграничной торговли, могут осуществляться в других форматах.
Российская сторона предложила уже подумать над созданием многостороннего органа с участием государственного и частного капитала, который будет нести ответственность за общее руководство развитием будущих транспортных коридоров там, где эти проекты будут реализовываться.
Досье «ДК»: Расширенная туманганская инициатива (РТИ) - механизм межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, поддерживаемый Программой развития ООН. География РТИ охватывает три северо-восточные провинции (Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин) и Внутреннюю Монголию КНР, три восточных аймака Монголии (Дорнод, Хентии и Сухбаатар), восточные порты Республики Корея и Приморский край РФ.
Надежда ВОРОНЦОВА, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.
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