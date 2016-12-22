|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:46 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Дальэнергомаш": кузница инноваций готова к обновлению мощностей
В скором времени модернизация технологической базы позволит расширить продуктовую линейку группы компаний и освоить новые рынки сбыта. О современных тенденциях производства рассказал главный инженер ОАО «Дальэнергомаш» Вячеслав КОНДРАТЮК.
- Вячеслав Владимирович, каковы перспективы развития компании?
- ОАО «Дальэнергомаш» - это группа компаний, которая объединяет машиностроительные предприятия региона. Головная площадка в Хабаровске специализируется на производстве турбокомпрессоров, турбонасосов, металлоконструкций и прочей профильной продукции. Также работает два филиала в Комсомольске-на-Амуре: ОАО «Амурлитмаш» и ОАО «КЗПТО». В Хабаровске размещено наиболее высокотехнологичное производство. За 2012 год объем изготовленной товарной продукции ОАО «Дальэнергомаш» составил 365,8 млн рублей, основную долю продукции составили энергозапчасти. В начале года завод отгрузил турбинный агрегат общей массой 240 т в Туркмению на предприятие «Марыазот», которое занимается выпуском агрохимической продукции. На изготовление данного заказа мы потратили около двух лет. Сегодня на заводе заканчивается изготовление комплекта модернизации агрегата для болгарского азотного предприятия «Неохим АД».
- На заводе «Дальэнергомаш» производится и совершенно новая продукция, включающая современные технологические решения. Находят ли инновационные разработки своего заказчика?
- Безусловно. В этом году совместно с испанской компанией мы продолжаем работу над детандер-генераторным агрегатом мощностью 1 МВт. По заказу партнеров на предприятии был разработан проект турбодетандера, который предназначен для установки на пунктах дросселирования газа. Агрегат позволяет за счет перепада давления вырабатывать экологически чистую электроэнергию. Внешний рынок сбыта велик: головной агрегат планируется установить в Испании, а потом разработка будет востребована в странах Латинской Америки, где расположены протяженные газопроводы, - это Аргентина, Бразилия. Для этого рынка в год можно будет поставлять до 80 агрегатов. При этом одно такое устройство может обеспечить электроэнергией небольшой поселок. В Европе выделяются субсидии на выработку «зеленой» энергии, а в нашем государстве пока нет такой программы.
- Отсутствие бюджетных субсидий негативно влияет на экономику предприятия в целом?
- Сказывается отсутствие программ поддержки машиностроения со стороны государства. Хорошим подспорьем могли бы стать программы кредитования, льготные ссуды для компаний нашей отрасли. Таких заводов осталось не так много в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке. Работающие предприятия машиностроения необходимо поддерживать, чтобы они могли достойно развиваться и составлять конкуренцию на внутреннем и внешнем рынке.
- Тем не менее изготовленная продукция должна быть конкурентоспособной на рынке. Ваш секрет в эксклюзивных изобретениях?
- Мы проводим мониторинг рынка и предлагаем передовые разработки. Так, наш завод сделал агрегат с нагнетательным центробежным (АНЦ). Этот продукт подходит для водоканалов и пневмотранспорта. Стоит отметить, что машина, созданная на базе французского высокооборотного двигателя, по массе в три раза легче моделей прошлого поколения и заметно выигрывает по компактности. Такой агрегат до нас никто не делал ни в России, ни за рубежом.
- Планируют ли инвесторы вкладывать средства в группу компаний?
- Сегодня мы работаем над проектом с ООО «ВЭБ Инжиниринг». Чтобы воплотить в жизнь перспективные планы, необходима модернизация мощностей. Для этого немецкая компания «Херманн-Равема» готовит концепцию создания производства энергетических машин на наших площадках в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В начале июля нам представят проект реинжиниринга группы предприятий. Оборудование необходимо обновлять на всех трех площадках - на эти цели потребуется порядка 1,3 млрд рублей.
- Насколько проблемным для вас является кадровый вопрос?
- Кадровый вопрос на предприятиях стоит остро. Региональные вузы, которые готовят по техническим специальностям, в настоящее время переквалифицируются на гуманитарные направления. Я являюсь членом государственной аттестационной комиссии в ТОГУ и отмечаю, что с каждым годом дипломников по техническим специальностям становится все меньше. Возникает проблема с конструкторскими кадрами. Но мы надеемся привлечь новых специалистов, ведь на перспективном предприятии есть и перспектива карьерного роста.
Мария КОНСТАНТИНОВА, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
- В Хабаровске конкурс муниципалитетов представил лучшие практики
- В Комсомольске-на-Амуре прошел первый Дальневосточный конгресс инженеров "Наука - инженер - промышленность"
- "Дальэнергомаш": кузница инноваций готова к обновлению мощностей
- На Хабаровском НПЗ завершается формирование коллектива нового цеха №15
- Конференция МАЙНЕКС вновь собирает профессионалов в Хабаровске
- ЗАО «Техсервис-Хабаровск»: Технический сервис должен быть оперативным
- «Техсервис»: Технологии эффективного сервиса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.