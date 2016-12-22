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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске конкурс муниципалитетов представил лучшие практики
- Мы делаем акцент на муниципальных практиках в регионе. Результат, которого мы ожидаем, - это эффективная работа муниципалитетов, которые хотят развивать местное предпринимательство. Ведь предпринимательство дает населению рабочие места, снимает социальную напряженность и позитивно отражается на развитии региона в целом. Бизнес сегодня наедается в стабильности фискальной системы, регуляторных функций. Российские предприниматели обеспокоены тем, что практически каждый год вносятся изменения в фискальную систему: повышение страховых взносов, введение налогов с продаж, увеличение НДС. Хотелось бы, чтобы в данном вопросе присутствовало определенное планирование, - отметил президент «Опоры России» Александр БРЕЧАЛОВ. По его словам, несмотря на определенные сложности, в России существуют уникальные возможности для развития бизнеса.
Сегодня малый и средний бизнес в Хабаровском крае насчитывает более 54 тысяч субъектов предпринимательства. В 2013 году экономический оборот в регионе составил 255 млрд рублей, из которых одну треть обеспечивало 207 тысяч жителей края. Роль предпринимательства в крае с каждым годом возрастает - особенно это чувствуют жители муниципальных районов, а также сельских поселений, где фактически торговлю, общественное питание, бытовые услуги взял на себя малый и средний бизнес. Доля налоговых поступлений от предпринимательства составляет почти четверть от общего объема доходов.
- В прошлом году в период крупномасштабного наводнения предприниматели Хабаровского края активно противостояли стихии. Более 50 из них награждены медалями участника борьбы со стихией на Амуре. При этом многие из них сами понесли значительные финансовые потери. Правительство края активно поддерживает этот сектор экономики. В прошлом году принята восьмая по счету, но на этот раз долгосрочная программа поддержки малого и среднего бизнеса до 2020 года. Суммарный объем помощи составит 5,5 млрд рублей. У нас работает более 20 объектов инфраструктуры, которые содействуют развитию предпринимательства: займы, гранты, поручительства и различные субсидии за последние 4 года составили 870 млн рублей, которые получили более семи тысяч предпринимателей региона. У краевого бизнеса появился свой уполномоченный по защите прав предпринимателей. Создан институт оценки регулирующего воздействия - бизнес получил реальную возможность влиять на деятельность власти, регулирующей вопросы предпринимательской инвестиционной деятельности, - сообщил в своем выступлении губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. Глава субъекта выразил уверенность в том, что проведение форума станет действенным стимулом роста активности инициативы всех предприимчивых людей Дальневосточного региона.
В рамках форума состоялась презентация инвестиционного потенциала четырех муниципальных районов региона - на конкурсе были представлены Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также Вяземский и Советско-Гаванский муниципальные районы. Краевая столица «похвасталась» транспортно-логистическим потенциалом, внушительными объемами внешнеторгового оборота и благоприятным инвестиционным климатом. Презентуя потенциал Комсомольска-на-Амуре, представители муниципалитета сделали акцент на инновационную деятельность, в которой сегодня задействованы более 30 малых и средних предприятий, обеспечивающих продукцией крупные авиа- и судостроительные предприятия. Основным направлением для инвестиций в южном Вяземском районе края считают сельское хозяйство, преимущественно сектор животноводства. Администрация Советско-Гаванского района делает упор на развитие особой экономической зоны. Открытым голосованием лучшим районом для привлечения инвестиций среди участников конкурса был признан Вяземский муниципальный район, который удивил членов жюри смелыми подходами к вопросу привлечения инвесторов.
- В целях развития бизнеса мы с 2011 года проводим сельский инвестиционный форум, который стал публичной площадкой для презентации предпринимателей района в различных сферах деятельности. Форум стал стартом для 25 начинающих предпринимателей, занимающихся животноводством, птицеводством, тепличным хозяйством и другими направлениями. Из 55 представленных на площадке проекта успешно защищено 42 бизнес-плана общей суммой 25 млн рублей, из которых 80% финансируется за счет бюджетных средств, - рассказала заместитель главы администрации Вяземского муниципального района Ирина ПОДЛИПЕНЦЕВА. Следующая презентация успехов района в области развития бизнеса будет представлена в финале общероссийского конкурса лучших инвестиционных проектов в Москве. «Наиболее тесное взаимодействие между бизнесом и властью происходит именно на муниципальном уровне. Более 800 муниципалитетов по всей стране уже приняли участие в конкурсе, и мы рады, что нам удается вовлекать в этот процесс и Дальний Восток», - подчеркнул Александр Бречалов.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2014 год.
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