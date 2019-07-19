|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 28 Августа, 18:13 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровск добыл МАЙНЕКС
Впервые выставка и конференция МАЙНЕКС ДВ достигла рекордного количества участников – в 2019 году здесь встретились порядка 440 представителей различных организаций. Дискуссии касались горячих тем – совершенствования законодательства, работы с кадрами, финансирования проектов и тиражирования юниорных компаний.
Кадры держат топ-менеджмент в тонусе
По словам председателя оргкомитета МАЙНЕКС ДВ Михаила Лескова, горно-геологическая отрасль сегодня весьма привлекательна с инвестиционной точки зрения, особенно на Дальнем Востоке. «Фактически, МАЙНЕКС – это отраслевая программа МВА, позволяющая сразу же применять полученные знания, и возможность совместно решать целый комплекс задач», – подчеркнул глава оргкомитета.
Одной из самых острых тем конференции стал вопрос обеспеченности отрасли кадрами. Представители крупных компаний делились опытом организации обучения как на базе собственных предприятий, так и в тандеме с колледжами, сузами. При этом дело не только в финансовом участии – состоявшимся специалистам в компаниях приходится брать на себя функции преподавателей и наставников, чтобы готовить молодые кадры под задачи бизнеса.
Есть программы подготовки, базирующиеся не только на собственной технической и интеллектуальной базе предприятий, но и с привлечением иностранцев. Как рассказал почетный консул Австралии Владимир Горохов, австралийцы привозят в РФ свои специализированные программы. «Это не только образование для сотрудников высшей квалификации – инженеров. Это и развитие рабочих специальностей. Например, в рамках проекта «Сахалин-2» были реализованы учебные программы для сварщиков», – рассказал спикер.
Юлия Бойко, генеральный директор ООО «АЛС-Чита Лаборатория» отметила: «Россия – страна номер один в мире по себестоимости добычи золота. В некоторых странах это $800 за унцию, а в России – $300-500 для легкообогатимых руд». Она связывает такую конкурентоспосбность не только с особенностями месторождений в стране, но и с расходами на энергоснабжение и рабочую силу. Однако собеседница признала, что сегодня перед руководителями встают вопросы как квалификации, так и мотивации сотрудников. «Это не советский период, когда золотодобыча могла осуществляться силами заключенных. Сегодня мы работаем с людьми, которые ожидают лучших условий и большую порцию пряника нежели кнута», – подчеркнула Юлия Бойко.
И.о. директора АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» Александр Шатохин, в прошлом – руководитель крупнейшего прииска объединения «Приморзолото», таким образом охарактеризовал отраслевые кадровые проблемы «ДВ капиталу»: «Мы многое потеряли в безвременье 90-х годов. Именно поэтому сейчас в стране мало хороших инженеров, большая проблема с маркшейдерами, геологами, технологами горного производства, обогатителями. Для того, чтобы стать хорошим геологом, суметь компетентно оценивать геологические перспективы месторождения и развитие сырьевой базы горного предприятия, оценивать риски, нужно не только образование, но и 10-15 лет работы в реальном производстве. Это проблема, сложившаяся в связи с тем, что многие годы формированию кадров для геологоразведки не уделялось должного внимания, в обществе эти профессии считались не престижными и малооплачиваемыми».
Вместе с тем, в сегменте геологоразведки сейчас зарождается перспективное направление – специализированные юниорные компании. Александр Шатохин видит выход, в том числе – за счет высокопрофессионального супервайзинга. При этом прогнозы эксперта положительные: «Очевидно, что уже на подходе следующая генерация специалистов – творческих, хорошо подготовленных людей. Сейчас в отрасли реализуется много проектов, и люди наращивают компетенции».
У юниоров все впереди
Директор хабаровского филиала АО «Полиметалл УК» Владимир Мартыненко поделился своим видением синергии крупного бизнеса и государства с юниорными компаниями. По статистике, в лидерах по этому направлению – Австралия (более 60%) и Канада (свыше 70% всех месторождений твердых полезных ископаемых). Он считает необходимым создание комплекса мер поддержки юниорных компаний. Помимо решения вопросов законодательного регулирования и привлечения капитала, требуется сокращение сроков на получение разрешения на ведение горных работ и создание фондов поддержки юниорных компаний (аренда техники, консультирование и так далее).
Владимир Горохов отметил, что именно юниорные компании сегодня делают основную геологоразведку в мировом масштабе, при этом новый рынок в России только зарождается, и законодательство в этой сфере пока несовершенно. Он уверен, что в нашей стране придут к такому же поощрению юниорных компаний, как это осуществляется в Австралии. И привел в качестве примера позитивных изменений в отрасли принятый недавно в Казахстане новый Горный кодекс.
Руководитель ПАО «Сусуманзолото» Александр Чугунов уверен в преимуществах передачи геологоразведки на аутсорсинг: «Много раз проверено: решишь сам бурить – кажется, можешь сэкономить, но в итоге несешь дополнительные затраты. Поэтому компании стараются передавать на внешнее сопровождение буровзрывные работы, ремонт техники, геологоразведку. Специализация позволяет решить многие задачи на высоком профессиональном уровне».
Созданная «Сусуманзолото» в Магаданской области юниорная компания – пример содружества бизнеса и государства. «Новая администрация Магаданской области делает ставку на медные месторождения. Разработана программа, озвучены сроки, объемы. На мой взгляд, если мы сегодня этим не займемся, то через 5-10-15 лет мы не сможем получить результат», – прояснил задачи новой юниорной компании руководитель Сусуманского ГОКа.
Судя по всему, региональные власти Колымы нацелены на то, чтобы процесс поиска меди начался как можно раньше. Именно поэтому и была создана юниорная компания, что позволяет не терять 2,-2,5 года при разработке проекта государственными структурами. «Мы создали за короткий срок компанию, провели первые необходимые действия и передали контрольный пакет в администрацию области», – обрисовал Александр Чугунов ситуацию.
Юниорная компания, по словам Александра Чугунова, будет работать как в тех направлениях, которые интересны «Сусуманзолоту», так и в рамках выполнения поставленной региональными властями задачи «привлекать ресурсы именно для развития медных месторождений».
МНЕНИЕ
Александр Чугунов: Революция нам не нужна, но отрасли требуются изменения
- Я считаю, одна из важнейших проблем нашей отрасли – это несовершенство законодательства. Противоречие в разных законах, нестыковка подзаконных актов и законов. Все ведь живые, у каждого не только свой интерес, но и элементарная перестраховка. Вы же знаете, что сейчас людей за нарушения очень жестко наказывают, не всегда понятно, за что. И они предпочитают сделать все, чтобы защитить себя, говорят: я вам этого не позволю. Проблемы мелкие, но их так много, что ты вынужден обходить там, где ты мог бы бежать.
На МАЙНЕКСе прозвучало, что у нас до 1000 дней доходит срок документального оформления месторождения до эксплуатации, а есть страны с развитой рыночной экономикой, где достаточно 300 дней.
Чтобы изменить систему, наверное, нужен какой-то постоянный орган, который мощнейшим ресурсом последовательно работает на то, чтобы, с участием производственников и административных структур, устранять ошибки и несовершенства.
Однажды Юрий Трутнев в своем выступлении высказал мнение, что в нефтяной отрасли законодательство привели в то состояние, которое позволяет людям нормально работать. Тогда же он отметил, что золотодобывающей отрасли требуются те же меры. Пока больших изменений нет, но их необходимость очевидна для всех. Революция нам не нужна – она всегда чревата, но нужно двигаться. И делать это постепенно.
Да, нам часто приводят в пример Канаду и другие страны с гораздо более совершенной системой организации отрасли. Но не стоит забывать, что эта страна уже 200 лет существует в состоянии рыночной экономики, а мы – около 20 лет. У нас в области есть такая практика, когда госкомиссия проезжает по районам, посещает предприятия, обсуждает наболевшие вопросы с представителями предприятий. Я лет 25 назад начал принимать участие в таких встречах и недавно поднял свои старые записи. И, вы знаете, часть из вопросов уже решены. Но им на смену пришли другие. Есть над чем работать.
Фото: Институт Геотехнологий
Марина КРАВЧЕНКО
- Хабаровск добыл МАЙНЕКС
- В Хабаровске конкурс муниципалитетов представил лучшие практики
- В Комсомольске-на-Амуре прошел первый Дальневосточный конгресс инженеров "Наука - инженер - промышленность"
- "Дальэнергомаш": кузница инноваций готова к обновлению мощностей
- На Хабаровском НПЗ завершается формирование коллектива нового цеха №15
- Конференция МАЙНЕКС вновь собирает профессионалов в Хабаровске
- ЗАО «Техсервис-Хабаровск»: Технический сервис должен быть оперативным
- «Техсервис»: Технологии эффективного сервиса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.