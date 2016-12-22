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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Комсомольске-на-Амуре прошел первый Дальневосточный конгресс инженеров "Наука - инженер - промышленность"
Идею проведения форума производственных практиков несколько лет назад высказал губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. Она является логичным продолжением целого ряда задуманных и реализуемых мер по усилению позиций региона в качестве промышленного центра Дальнего Востока.
- Промышленная политика отражает общие приоритеты социально-экономического развития Хабаровского края, одной из ключевых задач которого является ускоренное развитие производств, базирующихся на внедрении принципиально новых технологий и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, ее непрерывном обновлении на основе новейших достижений науки и техники, - рассказывает первый заместитель председателя правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор ЧУДОВ. - В основу экономики должен быть положен не экспорт сырья, а производство высококачественной продукции, конкурентоспособной как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Обрабатывающая промышленность должна стать основой промышленных кластеров, ориентированных на производство готовой продукции.
На этом пути власти региона столкнулись с рядом проблем, нашедших отражение в повестке Инженерного конгресса. Одна из них - кадровый голод. После начала восстановления объемов промышленного производства основными запросами поиска сотрудников на рынке труда стали подготовленные специалисты, требующиеся для машиностроения и других насыщенных технологиями производственных отраслей.
Кадровый потенциал
Генеральный директор исполнительной дирекции Союза работодателей Хабаровского края Виктор КАЧИМОВ рассказывает, что дирекцией его объединения был проведен собственный анализ потребности в кадрах. Из 195 членов союза были выбраны 32 предприятия машиностроения, нефтепереработки, строительства, наиболее активно ведущих себя на рынке труда. Только им требуются 2 718 человек с основными профессиями станочников, слесарей-сборщиков.
- Авиаремонтному заводу №12, несколько лет находившемуся в тяжелом финансовом положении, сегодня требуются 200 человек, которых он никак не может найти. Руководство предприятия готово платить стипендии на время подготовки слесарей по ремонту авиационной техники. Но почти нет желающих, - рассказывает Виктор Качимов.
Подключилась к поискам и государственная служба занятости в Хабаровске, но не нашла среди городских безработных ни одного соискателя, хотя бы близко подходящего требованиям авиаремонтного завода. Сложнейшая ситуация на Хабаровском судостроительном заводе, которому нужны корпусники.
Особенно остро ощущается нехватка инженерных кадров. Тем более что на самых современных автоматизированных и компьютеризированных производствах, создание которых планируется в Хабаровском крае и на всем Дальнем Востоке, инженерная подготовка нередко требуется уже на уровне ряда ведущих рабочих специальностей. По данным на 1 июня 2013 года, на учете в службе занятости Хабаровского края было всего 6 выпускников вузов, получивших инженерные специальности и не сумевших устроиться на работу. Это самый низкий показатель за последние 20 лет.
Согласно прогнозу председателя совета ректоров Хабаровского края и ЕАО, ректора Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Сергея ИВАНЧЕНКО, с 2016 года выпуск вузов Дальнего Востока окончательно перестанет обеспечивать потребности дальневосточных предприятий в инженерных кадрах. И далее разрыв между спросом предприятий на молодых специалистов технических специальностей и предложением вузов будет только расти. Согласно планам развития дальневосточной нефтегазовой промышленности, ей до 2017 года потребуются 17 тыс. высококвалифицированных сотрудников. А по этим специальностям никого не готовили в восточных регионах до самого последнего времени. То же самое с аэрокосмическим кластером: через 4 года космодром уже начнет функционировать, а специалистов на Дальнем Востоке только начинают готовить.
Не обеспечены кадрами на перспективу и планы правительства Хабаровского края по созданию авиа-судостроительного кластера в регионе. Но властями региона наработан определенный опыт формирования системы кадрового обеспечения. И во время конгресса им было чем поделиться с другими участниками. В крае действует комплексная целевая программа «Развитие профессионального образования на 2011-2013 годы».
- Программой определены меры, предусматривающие развитие системы профобразования, подготовку и переподготовку специалистов, которые будут востребованы в стратегической перспективе, по мере создания территориально-производственных комплексов по отраслям специализации экономики края, включая такие, как освоение месторождений полезных ископаемых, авиация и космос, военно-промышленный комплекс, создание производств по глубокой переработке древесины, развитие электроэнергетики и стройиндустрии, транспортно-логистическое направление, - рассказывает Виктор Чудов.
По сути, реализация программы создает в крае самостоятельный кластер профессионального образования, базирующийся на тесном взаимодействии учебных заведений и предприятий в формировании перечня востребованных специальностей и осуществлении процесса обучения. Таким образом, система профессионального образования должна будет выдать молодых специалистов нужных экономике профессий, полностью подготовленных для работы на конкретных производствах.
Среди примеров реализации заложенных в программе подходов можно отметить заключение соглашения между правительством Хабаровского края, известной японской компанией «Комацу» и ТОГУ о создании на базе университета центра для обучения и переподготовки специалистов в области эксплуатации строительной и дорожной техники.
На базе Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета реализуются учебные программы для дистанционного и ускоренного обучения работников, имеющих специальное среднее образование, организованы базовые кафедры совместно с авиазаводом им. Гагарина, Амурским судостроительным заводом. Здесь сформирован научно-образовательный центр интеграции образования, науки и производства «Кораблестроение и морские технологии», имеющий один из самых крупных опытовых бассейнов в России.
В соответствии с требованиями работодателей в учебные планы специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» введены новые курсы: конструктивные решения гражданских монолитных зданий; конструктивные решения гражданских зданий из стальных оцинкованных профилей; особенности строительства в особых условиях (Крайний Север, повышенная сейсмичность); инженерные сети на строительной площадке; геодезическое сопровождение при выполнении работ подготовительного периода; технология и организация процессов монолитного домостроения и применения металлических конструкций и др.
Соглашения, заключаемые между учреждениями образования и предприятиями края, предусматривают целый ряд льгот для учащихся и студентов, среди которых выплаты дополнительных заводских стипендий, оплата производственной практики, доплаты выпускникам в течение одного года работы к тарифной ставке. В 2013 году планируется открытие межотраслевого регионального ресурсного центра, осуществляющего комплексное кадровое обеспечение предприятий региона специалистами необходимых уровней профессионального образования и квалификации.
Промышленность и наука - кластерный подход
В правительстве Хабаровского края уверены, что развитие инновационной деятельности должно начинаться с модернизации действующих предприятий. В регионе идут мероприятия по комплексной модернизации и техническому перевооружению производства. При этом средства выделяются не только на обновление оборудования, но и на повышение энергоэффективности производства, улучшение качества продукции, внедрение информационных технологий.
Объем инвестиций в основной капитал в промышленном производстве края по итогам 2012 года составил 2 млрд 180 млн рублей, что на 10% больше уровней 2011 года. Планируемый объем инвестиций на 2013 год составит 2 млрд 414 млн рублей. На ведущих промышленных предприятиях края осваивается производство новых видов продукции. «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина» ведет производство боевых истребителей СУ-35С, продолжает производство и испытания опытных образцов самолета пятого поколения Т-50. Комсомольский-на-Амуре филиал ОАО «Гражданские самолеты Сухого» ведет серийный выпуск самолетов «Сухой Суперджет-100».
Амурский судостроительный завод выполняет контракты по строительству трех судов для Минтранса России и компании «Газфлот», строит 2 корвета для Министерства обороны России. В настоящее время ведется работа по заключению контракта на строительство серии корветов. В 2012 году на стапелях Хабаровского судостроительного завода продолжалось строительство 2-х азимутальных буксиров для компании «Роснефтефлот». Кроме того, предприятие ведет строительство 3-х гражданских скоростных судов для пассажирских перевозок по реке Амур и ее притокам. В 2013 году планируется подписать контракт на строительство еще 2-х пассажирских судов проекта А45-2 для обеспечения водных перевозок в Хабаровском крае. На сдаточной базе завода ведется достройка морского буксирного судна для военно-морского флота России.
Однако в процессе производства продукции машиностроения пока не задействованы возможности малых и средних предприятий Хабаровского края, представленных на территории отраслевой и вузовской науки. Решить проблему призван формируемый в крае авиационный и судостроительный кластер.
- Наши крупнейшие предприятия являются закрытыми системами ввиду того, что относятся к военно-промышленному комплексу. Нужно постараться сделать эту систему более открытой в несекретной ее части для привлечения научных вузовских разработок, для распространения технологий и размещения заказов в секторе малых и средних предприятий, - говорит Виктор Чудов.
В рамках формирования инфраструктуры кластера ведутся работы по созданию инжинирингового центра, который будет оказывать услуги компьютерного моделирования, промышленного дизайна, проведения инженерных расчетов, инженерного консалтинга. В следующем году начнется реализация проекта развития технопарка на базе ТОГУ.
Нельзя не сказать, что первый опыт реализации элементов кластерного подхода к производству продукции в крае уже есть. Он связан с производством лайнера «Сухой Суперджет-100». Маркетингом, проектированием и сертификацией системы качества на предприятии в Комсомольске-на-Амуре, работой с поставщиками систем, послепродажной поддержкой занимается корпорация «Боинг». Двигатель для самолета изготавливается компанией PowerJet - совместным предприятием французской компании Snecma (Safran Group) и российского НПО «Сатурн». Комплекс авионики - от фирмы Thales, системы управления и кондиционирования - от Liebherr, вспомогательная силовая установка - от Honeywell, кислородная система, интерьер пассажирского салона и двери - B/E Aerospace, шасси - Messier Dowty, гидравлическая система, инертный газ - Parker, топливная система - Intertechnique, система вибрации двигателя - Vibro-meter, система электроснабжения - Hamilton Sundstrand, противопожарная система - Autronics, кресла пилотов - Ipeco, аварийно-спасательное оборудование - Air Cruisers, колеса, тормоза, блок обогрева лобовых стекол - Goodrich, система гидрофобизации - Le Bozec, стеклоочистители, часть внешней светотехники - ECE. Кроме того, предприятие SuperJet International реализует амбициозный проект по продвижению на европейский рынок трех модификаций самолета в разных комплектациях: VIP, корпоративная и правительственная.
Власти Хабаровского края хотели бы локализовать часть иностранного производства на своей территории, привлечь к этому процессу краевые малые и средние производственные предприятия, местные научные ресурсы. Подобные подходы планируется применить и в региональном судостроении. Прошедший в Комсомольске конгресс инженеров позволил оценить мировой и российский опыт применения кластерных технологий для развития отдельных территорий, уточнить планы и возможности края в формировании собственного кластера, ускорив проект его реализации.
Александр НИКОЛАЕВ, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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