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В Хабаровске презентовали 10 новых плацкартных вагонов
Новые вагоны обновят оба состава поезда № 667/668 «Юность» Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Своих первых пассажиров они примут уже 3 и 4 февраля.
Участие в осмотре подвижного состава приняли исполняющий обязанности начальника ДВЖД Игорь Филатов, генеральный директор АО «ФПК» Петр Иванов, заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Ивашкин, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской, представители городской администрации.
– Правительством Хабаровского края приветствуется и поддерживаются проекты по модернизации железной дороги. Я уверен, что общими усилиями совместно с железнодорожниками мы решим все задачи, которые стоят перед краем, – отметил Сергей Ивашкин.
По словам Петра Иванова, ежегодно поезд «Юность» перевозит 300 тысяч человек. Фирменный поезд должен иметь в своем составе современные вагоны.
– В этих новых плацкартных вагонах учтены практически все требования, которые были у наших пассажиров. Мы постарались сделать эти вагоны действительно удобными, – сообщил он. – Уверен, что пассажиры получат удовольствие от путешествий, а наши поездные бригады сделают все, чтобы поездки действительно были комфортными.
Игорь Филатов назвал поступление новых вагонов первым шагом при выполнении поручений президента страны по развитию города Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, Правительством Российской Федерации в апреле 2016 года утверждён долгосрочной план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре на 2016 – 2025 годы, одним из мероприятий которого является улучшение параметров пассажирского подвижного состава, повышение качества и безопасности обслуживания пассажиров в регионе.
В целях реализации стратегических приоритетов, обозначенных правительством страны, АО «ФПК» принято решение о дополнительном приобретении в рамках инвестиционной программы компании 26 новых плацкартных вагонов для Дальневосточного филиала.
С 3 февраля 2017 года 10 новых вагонов включены в состав фирменного поезда № 667/668 «Юность» Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.
Остальные 16 новых вагонов распределены в фирменные поезда № 35/36 Хабаровск – Благовещенск и № 81/82 «Гилюй» Тында – Благовещенск и уже курсируют по маршрутам с конца января.
Вагоны производства Тверского вагоностроительного завода оснащены современным оборудованием и полностью автоматизированной системой жизнеобеспечения. Климат-контроль, экологически чистые туалетные комплексы, система фильтрации воды, камеры видеонаблюдения, электрические розетки и разъемы USB в каждом купе – лишь неполный список технических новшеств данных вагонов, способных удовлетворить требования пассажира.
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