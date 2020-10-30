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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Февраля, 18:30 |
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Месячный запас топлива сформирован на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе
Месячный запас топлива сформирован на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (ХНПЗ). Предприятие заработало на полную мощность и с момента запуска, уже отгружено более полутора тысяч тонн топлива.
Регионы Дальнего Востока будут обеспечены необходимым объемом автобензинов в ближайшее время. Как отметил генеральный директор ХНЗП Игорь Быстров, с момента запуска после капитального ремонта оборудования предприятие отгрузило более полутора тысяч тонн топлива и готово к полному обеспечению региона. На данный момент предприятие работает в сверхнормативном режиме.
«В целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов», — сказал Быстров.
Специально для обеспечения бесперебойного поступления топлива на АЗС в регионах присутствия организован специальный «зелёный коридор». По нему топливо максимально оперативно доставляется по железной дороге. После доставки нефтепродукты развозят бензовозами круглосуточно. В следующем месяце руководство НПЗ намерено поставить семьдесят пять тысяч тонн топлива, что покроет потребности региона в полном объеме.
Федеральные и региональные власти и группа компаний ННК принимают всевозможные меры, чтобы восстановить поставки нефтепродуктов в прежнем объёме.
«Для того чтобы избежать существенных перебоев с поставками нефтепродуктов, мы незамедлительно приняли меры. Была проведена работа с Росрезервом для обеспечения дополнительных поставок топлива в регион. Также состоялся ряд переговоров с НПЗ в других регионах, которые дали дополнительный объём нефтепродуктов. Было закуплено 40 тысяч тонн дополнительного топлива, чтобы обеспечить необходимый уровень запасов», — сказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
Поскольку все поставки восстановлены в прежнем объёме, причин для ажиотажного спроса не имеется, добавил Павел Сорокин.
Отметим, Хабаровский НПЗ входит в Группу компаний ННК, возглавляемую Эдуардом Худайнатовым.
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