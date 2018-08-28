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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:13 |
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Потребительский кредит на рефинансирование кредитов запускает Сбербанк
Рефинансирование возможно по следующим видам кредитов сторонних банков: потребительскому, автокредиту, кредитной карте, дебетовой карте с разрешённым овердрафтом, а также потребительскому и автокредиту Сбербанка, прокомментировали "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
При этом клиент получает возможность:
объединить до 5 кредитов в один с единым ежемесячным платежом (в том числе и кредиты Сбербанка при условии рефинансирования хотя бы одного внешнего кредита);
уменьшить размер ежемесячного платежа по сравнению с действующим кредитом;
вывести из-под залога автомобиль.
«Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет, максимальная сумма кредита 1 млн рублей (для жителей Челябинской области — 1,5 млн рублей). Процентные ставки по этому предложению — от 14,9 % годовых. Дополнительное обеспечение по условиям программы не требуется.
«Сбербанк расширил линейку потребительских кредитов, разработав удобный продукт по рефинансированию кредитов, который доступен клиентам по всей стране – отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. – Новый продукт дает возможность клиентам с положительной кредитной историей консолидировать до 5-ти кредитов на более выгодных условиях в Сбербанке, а также получить дополнительную сумму средств на личные цели. Оформив кредит на рефинансирование, клиент может погашать свои кредитные обязательства единым ежемесячным платежом, что является дополнительным удобством».
Подробная информация о кредите будет размещена на сайте Сбербанка.
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