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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 09 Февраля, 18:33 |
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Возобновление поставок топлива на АЗС Дальнего Востока начнется с 3 февраля
За прошедшее время удалось модернизировать компрессорное оборудование, отвечающее за выпуск высокооктанового топлива. Как отметили в компании «ННК», поставки топлива возобновляются с 3 февраля.
За время ремонтных работ на производстве на заправках компании был отмечен повышенный спрос на топливо. А это привело к снижению минимального объема запасов на нефтебазах. Чтобы перебоев не произошло, АО «ННК» скооперировалось с Министерством энергетики России и в оперативном порядке наладило поставки с нефтеперерабатывающих заводов других регионов. За все время, пока ремонтировалось оборудование, АО «ННК» приобрело около 48 тыс. тонн автобензинов.
В данный момент цистерны с топливом каждый день поступают по железной дороге и далее развозятся на станции, откуда уже поступают на АЗС регионов присутствия.
Отметим, пока был ажиотаж на топлива, приоритет отпуска бензинов отдавался соцслужбам, госучреждениям и специальным службам.
Таким образом, с учетом возобновления производства атвобензинов сеть АЗС ННК будет обеспечена топливом в полном объеме, а запасы восполнены до необходимых уровней.
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